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محمود مسلم

الداخلية تشارك الأطفال الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الطفل بالمحافظات

كتب:

الوطن
01:29 م | الجمعة 26 نوفمبر 2021
جانب من الزيارة

جانب من الزيارة

نظمت مديريات أمن «الشرقية – الإسماعيلية – الفيوم –  المنوفية» زيارة إلى مستشفيات الأطفال ودور رعاية الأطفال «الأيتام – المعاقين» بنطاق المحافظات، لمشاركة الأطفال الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الطفل، وتقديم بعض الهدايا العينية لهم احتفالاً بتلك المناسبة.

ويأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي لوزارة الداخلية الهادف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع كافة أطياف وفئات المجتمع، والتواصل الفعال بما يُسهم في تعميق أواصر الثقة وتعزيز قيم التضامن والتكافل والترابط بين رجال الشرطة والمواطنين.

كما زار طلاب المدارس بمراحلها المختلفة بعض الجهات الشرطية «إدارة الحماية المدنية – مدارس المرور الخاصة بالأطفال» حتى يتعرف الطلاب على جانب من طبيعة عمل ومهام رجال الشرطة في حفظ أمن المواطنين والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم، ولاقى ذلك استحساناً من الأطفال وأعربوا عن سعادتهم لمشاركة وزارة الداخلية لهم الاحتفال بتلك المناسبات.

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