«الداخلية» تكشف ملابسات مشاجرة أبو حماد بالشرقية.. خلافات أبناء عمومة

تمكنت وزارة الداخلية من كشف ملابسات حدوث مشاجرة بدائرة مركز شرطة أبوحماد في الشرقية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حدوث مشاجرة بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة أبوحماد بالشرقية.

المشاجرة حدثت بين أبناء عمومة بسبب خلافات عائلية

بالفحص تبين أنه بتاريخ 26 أكتوبر 2021 حدثت مشاجرة بين كل من طرف أول (أحد الأشخاص) وطرف ثانٍ (شخصين، نجلي عم الطرف الأول) جميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة أبوحماد، حيث اعتدى الطرف الثاني بالضرب على الطرف الأول وإحداث إصابته «قطع بعقلة سبابة اليد اليسري» بسبب خلافات عائلية «ميراث».

بذات التاريخ تم تحرير محضر بالواقعة، وتم عرض الطرفين على النيابة العامة والتي قررت إخلاء سبيلهما، وعقب ورود التقرير الطبي بإصابة الطرف الأول، قررت النيابة العامة ضبط وإحضار الطرف الثاني.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط أحد المتهمين من الطرف الثاني، وجارٍ ضبط المتهم الثاني.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.