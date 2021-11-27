«مروة» تطلب الخلع بعد 65 يوم زواج: مطلعش مهندس ومزور شهادة الجامعة

«قالي إنه مهندس، بس اكتشفت أنه دبلوم تجارة»، هكذا بدأت «مروة. و» حديثها أمام قاضي محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، خلال إقامتها دعوى خلع ضد زوجها، بحجة أنه أوهمها بأنه حاصل على مؤهل عال من إحدى الجامعات الخاصة في الهندسة.

قالت «مروة»، إن زوجها خدعها حيث تقدم لخطبتها، فبعد أن تم طلاقها من زوجها الأول بـ 4 أشهر، تعرفت على شاب أوهمها أنه مهندس وحاصل على بكالوريوس الهندسة من إحدى الجامعات الخاصة، ويعمل في شركة خاصة كمهندس منذ سنوات، فوافقت على الخطبة وسريعاً ما تمت الزيجة.

أوهمها أنه مهندس لمدة 40 يوماً

وأضافت الزوجة أنها بعد الزواج أوهمها لمدة 40 يوما أنه يذهب لعمله كمهندس، وبعد فترة أخبرها أنه تم فصله من العمل، لأن الشركة لا تحتاج لموظفين وأنه يبحث عن عمل آخر في شركة تليق به، وخلال هذه الفترة تولت هي مصروفات المنزل ومصروفاته الشخصية، ولم تخبر أحدا من العائلتين أنه فصل من عمله، وكانت تبحث له عن عمل يليق بشهادته كمهندس.

كشفت خداع الزوج.. مطلعش مهندس

وتابعت الزوجة تفاصيل كشف خداع زوجها لها بصوت حزين: «في يوم فكرت ألجأ لحد من أهلي يتوسط له في شركة بمرتب عالي، ووظيفة تليق بيه زي ما هو عايز، فخليت قريبي يشوف له شغل وبعتله أوراقه كلها ومن ضمنهم شهادة تخرجه، من غير ما أقوله كمفاجأة ليه، بس أنا اللي أتفاجئت لما اتصل بيا قريبي وقالي إن شهادة التخرج مزورة، وأنه نصاب».

حاصل على دبلوم تجارة

وأشارت الزوجة إلى أنها واجهت زوجها والذي اعترف لها قائلا إنه حاصل على دبلوم تجارة، وعمل لعدة سنوات في الميكانيكا لكنه أراد أن يعمل في شركة كمهندس وليس كعامل كما تمنى طوال حياته، وطلبت منه الطلاق لكنه رفض.

دعوى خلع بعد 65 يوم زوج

وأنهت «مروة» دعواها بأنها قررت اللجوء لمحكمة الأسرة بعد 65 يوماً من زواجها، وأقامت دعوى حملت رقم 287 لسنة 2021، طالبت فيها بخلع زوجها، وما زالت الدعوى منظورة أمام المحكمة، ولم يتم الفصل فيها.