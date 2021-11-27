20 جيجا هدية على الإنترنت الأرضي من «المصرية للاتصالات» بمناسبة 2022

أخطرت الشركة المصرية للاتصالات، مزود خدمات الإنترنت الأرضي الوحيد في مصر، عملاء الإنترنت الأرضي، برسائل sms، بإضافة 20 جيجابايت هدية على الباقة بمناسبة العام الجديد 2022.

وكانت المصرية للاتصالات، أعلنت عن عرض خاص لعملائها في بداية نوفمبر الحالي، عبر رسائل نصية، منحت خلاله أصحاب باقات الإنترنت الأرضي ميجابايتس إضافية، بشرط تحميل برنامج «قياس السرعة».

وتعمل الشركة في الوقت الحالي على زيادة سرعات الإنترنت بالمنازل، لتصل إلى سرعة فائقة بمحافظات القاهرة والجيزة والإسماعيلية وبورسعيد.

إنجازات الدولة في الشمول المالي والتحول الرقمي

وفي ذلك السياق، وقعت وزارة الاتصالات وهيئة البريد، المسؤولتان عن المصرية للاتصالات، بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية بهدف إتاحة تقديم خدمات الجهاز وتوصيل الوثائق الصادرة عنه.

وبالإضافة إلى ذلك، تم إتاحة خدمة جديدة يمكن للمواطنين من خلالها حرية اختيار مكان استلام الوثائق، سواء في محل إقامته أو عمله أو أي عنوان آخر.

وتعتمد الخدمة على أحدث الأنظمة والأجهزة الإلكترونية، للإسهام في تقديم الخدمة بسرعة ويسر للأفراد.

وأتاح في وقت لاحق، أيضا، جهاز تنمية التجارة الداخلية، العديد من الخدمات عبر منصة مصر الرقمية، بجانب إعلانه عن استعداده لطرح خدمات جديدة، بإجمالي 13 خدمة متاحة عبر منصة مصر الرقمية.

تطوير خدمات السجل التجاري

كذلك، تم تطوير خدمات السجل التجاري وتسجيل العلامات التجارية، من قبل الجهاز، ليتم زيادة عدد معاملات السجل التجاري إلى 3.1 مليون معاملة سنوياً، بعد أن كانت 1.9 مليون معاملة فقط في عام 2017.

وفي ظل الجهود لتطوير منظومة العمل بالجهاز وميكنة الخدمات والتنسيق مع العديد مع الهيئات الرسمية وغير الرسمية، تم الوصول بعدد معاملات تسجيل العلامات التجارية إلى 10 آلاف معاملة سنويا، مقارنة بنحو 4,4 آلاف معاملة فقط بنهاية 2017.

وتأتي جميع الجهود المذكورة في ظل استراتيجية الدولة للتحول إلى اقتصاد رقمي وتعزيز الشمول المالي.