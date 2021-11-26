تعويضات لأصحاب العقارات المتعارضة مع توسعة «الدائرى»

أجرى عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة تفقدية بمدينة شبرا الخيمة لمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها، لدفع الأعمال بها، وتابع أعمال تطوير محيط قصر محمد على، حيث تم الانتهاء من جميع أعمال دهان الأسوار والمبانى من بداية نزلة كوبرى المظلات حتى قصر محمد على.

وقال المحافظ إنه تم الانتهاء من أعمال صيانة ودهان أعمدة الكهرباء الديكورية، مع تعزيز الأحواض بالجزر الوسطى بالزهور واستكمال وضع بلاط الإنترلوك على الأرصفة، والانتهاء من دهان البلدورات بجوار المرسى النيلى المخصص لقصر محمد على، وجارٍ التنسيق للبدء فى تخطيط الشوارع، حيث تم الانتهاء من جميع أعمال الرصف.

وتابع المحافظ إزالة باقى المبانى المتعارضة مع أعمال توسعة الطريق الدائرى بالمرحلة الثالثة بحى غرب شبرا الخيمة، مشدداً على سرعة الانتهاء من تنفيذ إزالة العقارات المتعارضة، حيث تم الانتهاء من صرف التعويضات لأصحاب العقارات، موجهاً بدفع الأعمال وتذليل العقبات وزيادة عدد المعدات وعربات النقل لإزالة مخلَّفات هدم المبانى أولاً بأول. وتفقد «الهجان»، محور شركات البترول بحى شرق شبرا الخيمة، للوقوف على نسبة التنفيذ ودفع الأعمال به، وشارع 15 مايو بحى غرب شبرا الخيمة، وتابع أعمال رفع القمامة من النقط الرئيسية بالشارع، ووجَّه بالعمل على مدار الساعة والصيانة الدورية لجميع المعدات بالحملة الميكانيكية.

محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير الطريق الدائرى