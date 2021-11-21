القليوبية تعلن انتظام الدراسة غدا عقب تحسن حالة الطقس وتوقف الأمطار

أعلنت محافظة القليوبية، عودة الدراسة لطبيعتها في مدارس المحافظة والمعاهد الأزهرية وجامعة بنها، غدا الاثنين، عقب تحسن حالة الطقس وتوقف الأمطار التي تسببت أمس، في إصدار قرار بتعطيل الدراسة لسوء حالة الأرصاد الجوية.

استمرار عمل غرفة الأزمات

وقالت محافظة القليوبية في بيان لها، أن المحافظ أصدر تعليمات باستمرار عمل غرفة الأزمات بديوان عام المحافظة على مدار الساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز، لمتابعة ومواجهة أي حوادث طارئة قد تنتج عن الطقس والأمطار.

كما كلف مديرو المديريات ورؤساء الوحدات المحلية وشركة المياه والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصةً على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية.

عودة الدراسة بمدارس القليوبية غدا

وقال الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية في بيان له أنه من المقرر عودة الدراسة غدا بانتظام عقب وقفها أمس بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدت المحافظة السبت، مشيرا إلى أنه تم مراجعة كافة المدارس ورفع تجمعات المياه من أسطح المدارس وبعض المناطق بالقرى والمدن.

وأشار وكيل الوزارة أن محافظ القليوبية قرر انتظام الدراسة بجميع مدارس القليوبية غدا وذلك وفقاً لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية التي أكدت الاستقرار في حالة الطقس وعدم سقوط أمطار خلال الساعات المقبلة.

عودة الدراسة بجامعة بنها

في سياق متصل، أعلن الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها انتظام الدراسة بكافة كليات الجامعة غدا الأثنين عقب تعطيلها اليوم بسبب أمطار أمس مؤكدا اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لتامين مباني الكليات والطلاب خلال فترة الطقس السيئ.

وأضاف رئيس جامعة بنها أنه شدد على استمرار حالة الطوارئ بانتظام وذلك وفقاً لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية التي أكدت الاستقرار في حالة الطقس.