تعليم القليوبية: المشروع الوطني للقراءة لا يقتصر على الطلاب فقط

ناشد الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، الطلاب والمعلمين بكافة الإدارات التعليمية والمدارس والمراحل المختلفة بالمشاركة في مسابقة المشروع الوطني للقراءة، التي أطلقتها الوزارة، مؤكدًا أن المشاركة في المشروع لا يقتصر على الطلاب فقط، متمنيًا أن يحصل الطلاب على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية، لتنمية قدرات الطلاب والمعلمين الإبداعية ومهارتهم اللغوية.

أجتماع تنسيقي للمشروع في القليوبية

جاء ذلك في كلمة وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية في اجتماعه اليوم مع الدكتور هشام السنجري المنسق العام للمشروع الوطني للقراءة، والموجه العام للمكتبات بالقليوبية زينب أحمد حسني، ومحمد عبدالسلام موجه عام اللغة العربية، وموجهي الإدارات التعليمية للمكتبات واللغة العربية لتعريف الحضور على آليات المشروع الوطني للقراءة، وكيفية تسجيل المدارس والطلاب والمعلمين وكيفية إعداد الطلاب للتصفيات.

أوضح محمود، أن المشروع يستهدف الطالب المثقف من الصف الأول الابتدائي وحتي الثالث الثانوي، والمعلم المثقف يقرأ 30 كتابًا في اللغة العربية ويقرأ في جميع مجالات المعرفة.

تفاصيل المشروع الوطني للقراءة

والجدير بالذكر أن المشروع الوطني للقراءة أنطلق في عامه الأول في مارس 2020 بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم ومؤسسة البحث العلمي بدولة الأمارات العربية المتحدة بهدف تنمية الوعي بأهمية القراءة، وتمكين الأجيال من مفاتيح الابتكار، ودعم قيمهم الوطنية والإنسانية؛ إذ تتمثل رسالته في إحداث نهضة في القراءة و جعلها أولوية لدى فئات المجتمع، ويسهم المشروع الوطني للقراءة في تنمية مهارات شبابنا وأطفالنا ثقافيًّا من خلال إثراء البيئة الثقافية

كما يؤسس إلى العناية بكتب الناشئة عبر إثراء المكتبات ورفع جودة المحتوى والإخراج، وتشجيع المؤسسات والمشاركات المجتمعية الداعمة للقراءة، عبر تقديم مشروعات ثقافية نموذجية مستدامة، وذلك وفق خطة عشرية تتوافق مع رؤية مصر 2030.