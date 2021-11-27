سيدة في دعوى خلع: بخيل بيديني 30 جنيه في اليوم وبيحاسبني بالقرش

أمام محكمة أسرة «زنانيري» بالقاهرة، وقفت سيدة ثلاثينية، تشكو حالها ويبدو على وجها مشاعر الحزن والإرهاق، مطالبة بإقامة دعوى خلع ضد زوجها، بعد زواج دام 5 سنوات، تحملت فيها ما لا يطيقه بشر، وفق ولها، موضحة أنه كان شديد البخل عليها وعلى أطفالها.

الزوج بخيل

وقالت الزوجة، في دعواها لقاضي محكمة الأسرة، أنها منذ خطبتهما، شعرت بأنه بخيل في كل شيء، ويحاسبها على كل شيء، وعندما أخبرت والدها، أقنعها بأن الجميع وقت الزوج يكون على هذا الحال، وأنه من الطبيعي أن يدخر الأموال، فصبرت وقت الخطوبة على أمل أن يغير طباعه بعد الزواج، حسب وصفها بالدعوى.

مشاكل بسبب البخل

وأضافت الزوجة، أنها بعد الزواج صدمت من طريقته في كل شيء، حتى الطعام، وأن بخله يجعله لا يريد الأكل، وأنها عاشت في مشاكل مستمرة بسبب بخله الشديد عليها، ويحاسبها على الأكل والشرب، كما حرمها من كل متع الحياة، لدرجة أنه خلال حملها الأول كان يجعلها تقيم في منزل عائلتها لينفقوا عليها، ويتكفلوا بمصروفاتها، فتأكدت أنه بخيل.

30 جنيها في اليوم

وأوضحت الزوجة، أنها تحملت من أجل طفلها، وبعد فترة علمت بحملها الثاني، وازداد بخله حينها، وبدأ يعنفها بسبب المصروفات، وبدأ في إعطائها 30 جنيها يوميا مصروفا للمنزل، من مأكل ومشرب وملبس، وطالبها في الوقت ذاته بتوفير كل طلباتهم من هذا المبلغ، ويعود نهاية اليوم ليحاسبها بالقرش.

ضربها علقه موت علشان الأكل

وتابعت الزوجة في تفاصيل دعوى الخلع: «من فترة عرفت بالصدفة إنه اشترى شقة من غير ما يقولي، ولما سألته أنكر وقال لي إنه وسيط لصاحبه، ولما دورت وراه في الأوراق لقيت إن الشقة باسمه، ولما طلبت منه يدينا أبسط حقوقنا الأكل والشرب، مادام بقى معاه فلوس، ضربني علقة موت، وكل ما أطلب منه حاجه يضربني ويحرمنا من كل حاجة».

رفض شراء ملابس لزفاف شقيقه

وأكملت الزوجة حديثها بأنها طلبت منه أموالا من أجل شراء ملابس لها ولأطفالها بمناسبة زفاف شقيقه، لكنه رفض وادعى الفقر وقلة الأموال، وعندما أصرت ضربها مرة أخرى، وعندما أخبرته بأنها وجدت في دفتر بريده ما يقرب من 17 ألف جنيه، انهال عليها بالضرب المبرح، لأنها فتشت في أغراضه، وطردها من الشقة هي وأطفالها، وظلت في منزل أهلها لمدة 7 أشهر ولم يسأل عنهم، وعندما طلب منها الرجوع اشترط عليها ألا تطلب منه أي أموال أو ملابس، فرفضت.

وأنهت الزوجة دعواها بأنها لجأت لمحكمة الأسرة، وأقامت دعوى خلع حملت رقم 5388 لسنة 2020، وما زالت الدعوى منظورة أمام المحكمة، ولم يتم الفصل فيها حتى الآن.