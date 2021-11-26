فحص 1166 سيدة في مدينة طور سيناء بقافلة تنظيم الأسرة

قال الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إنه جرى انطلاق قافلة تنظيم الأسرة للصحة الإنجابية بمدينة الطور الثلاثاء الماضي بهدف الكشف عن السيدات وتقديم المشورة لهن في الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، متابعًا أن القافلة استمر علمها مدة يومين في مدينة الطور عاصمة محافظة جنوب سيناء.

وأضاف رخا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن اليوم الأول توجهت سيارات وعيادات تنظيم الأسرة المتنقلة إلى أربع أحياء سكنية بالمدينة، وفي اليوم الثاني انتقلت القوافل لباقي المناطق والأحياء التي لم تصل إليها السيارات.

وأكد وكيل وزارة الصحة، أن هناك توجه رئاسي بضرورة توصيل الخدمات الصحية في جنوب سيناء إلى المواطنين في التجمعات البدوية والوديان البعيدة عن المدن.

329 حصيلة اليوم الأول

وأشار رخا، إلى اليوم الأول توجهت قوافل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية إلى السيدات لتقديم الخدمات لهم في أحياء مناطق «الجبيل، توشكى، والوادي، والنصر»، وحدد أماكن السيارات وهي «المركز الحضري بتوشكى، مبنى رعاية الأمومة والطفولة أمام مبنى المديرية، والوحدة الصحية بالوادي، الوحدة الصحية بالجبيل، ومركز طب أسرة الزهراء».

وتابع رخا، أنه وقع الكشف الطبي على نحو 329 سيدة وقدم كل ما يتعلق بتنظيم الأسرة لهن، عن طريق متخصصين في هذا المجال، مضيفًا أنه توقيع الكشف الطبي على837 سيدة في اليوم الثاني.

وقدم رخا الشكر إلى الدكتورة مهما النموري مدير تنظيم الأسرة، وفريق عمل القوافل، لأنهن ساعدن في توصيل الخدمة لكافة السيدات لا سيما سيدات البدو.

1166 حالة جرى فحصها

قالت الدكتورة مها النموري مدير تنظيم الأسرة بالمديرية، إن إجمالي المنتفعات للقافلة 1166 سيدة تم تقديم جميع خدمات تنظيم الأسرة لهن، حيث جري عمل سونار لعدد 33 سيدة، ومتابعة الحمل لعدد 48 سيدة وتوقيع الكشف الطبي على 153 سيدة، تقديم المشورة لعدد 257 سيدة، كما تم وقيع الكشف الطبي على 148 في تخصص الباطنة وتم الكشف على 264 طفل خلال أعمال القافلة.