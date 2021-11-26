نيللي خلال تكريمها في مهرجان القاهرة: لم أعتزل الفن.. بس برفض شغل كتير

استقبل النجم سمير صبري، النجمة نيللي، ببوكيه ورد، خلال تقديمها على خشبة مسرح افتتاح النسخة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، لمنحها جائزة الهرم الذهبي عن مجمل أعمالها الفنية.

وقالت النجمة نيللي: «أنا سعيدة أوي ومبسوطة جدًا، وبجد حصلي الشرف إني اتكرم من مهرجان القاهرة الدولي، حصلي الشرف فعلا»، مؤكدة في الوقت ذاته أنها لم تعتزل الفن، ولكنها لا تنكر أيضا أنها ترفض الكثير من الأعمال الفنية التي تعرض عليها.

نيلي تمازح مقدمة الحفل: خدي إنتي الورد بقى

وبعدها قدمت الإعلامية منى عبد الوهاب جائزة الهرم الذهبي للنجم سمير صبري، ليقدمها للنجمة نيللي، واستغلت الأخيرة الموقف ومازحتها: «خدي إنتِ الورد بقى».

وأشارت إلى أنها تعلمت الكثير من المعجزة الفنية «فيروز»، موضحة أن والداها كانا مهتمان كثيرا بتعلميها الكثير من الفنون وفي مقدمتها فن الباليه.

نيللي تمازح الحضور أكثر من مرة

وخلال كلمتها، مازحت نيللي حضور حفل الافتتاح أكثر من مرة، وهو ما أعجب الحضور بشكل كبير، وأطلقوا ضحكات عالية أكثر من مرة على تعليقاتها الكوميدية المختلفة.

وقالت نيللي كذلك إن النجمة الراحلة صباح كانت فنانة راقية للغاية وكانت تمتلك شخصية غاية في الجمال واللطف، موضحةً أن أكثر فنان كان يضحكها النجم الراحل سمير غانم.

وسألها النجم سمير صبري: «قدمنا سويا 14 فيلم ومسلسلين، مين أكتر فنان كنتي تتمنى العمل معه، غير سمير صبري؟»، لتمازحه نيللي: «بلاش أقول»، وواصلت بعدها تعليقاتها المضحكة على حديث سمير صبري.