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شاب يتخلص من حياته بعد ساعة من حفل زفافه بالجيزة

العروس: عثرت عليه متوفيا بسكين في المطبخ

كتب:

جيهان عبدالعزيز
06:05 ص | السبت 27 نوفمبر 2021
مديرية أمن الجيزة

مديرية أمن الجيزة

تلقى مركز البدرشين بمحافظة الجيزة، بلاغا من مستشفى البدرشين بوصول شاب 26 عاما، توفي بجرح طعني نافذ بالبطن، بعد ساعة من ليلة عرسه «دخلته».

وبالانتقال وسؤال أسرة المتوفي، أقرت كل من عروسته ووالدته وشقيقته بتخلصه من حياته، حيث قررت العروس، خلال التحقيقات أنه عقب اختلائهما بالشقة، لم يتمكن من الدخول بها، فتركها في الغرفة بداعي دخول الحمام وعند غيابه لحقت به فعثرت عليه متوفيا بسكين في المطبخ، فاستغاثت بأهليته والذين قاموا بنقله للمستشفى لإسعافه، إلا أنه توفي نتيجة إصابته.

وأضافت والدة الشاب أنه يعاني من حالة نفسية وكانت تظن أن زواجه سوف يحسن حالته النفسية.

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