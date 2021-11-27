الاحتلال يقمع مسيرة «كفر قدوم» ويعتقل صيادين في غزة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، انتهاكاتها المستمرة بحق الفلسطينيين، وقمعها لـ المسيرات السلمية لهم في مختلف بقع الأراضي المحتلة، حيث أصيب 6 فلسطينيين بالرصاص المطاطي، بجانب إصابة العشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، أمس الجمعة، جراء قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي، مسيرة كفر قدوم الأسبوعية السلمية شرق قلقيلية، المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 17 عاما، لصالح مستوطني مستوطنة «قدوميم» المقامة عنوة على أراضي القرية.

وقالت مصادر محلية وشهود عيان، إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز والصوت بكثافة صوب المشاركين في مسيرة كفر قدوم.

وفي سياق متصل، أصيب 19 فلسطينيا، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، بينهم صحفيان، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، وآخران برضوض جراء السقوط، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

بحرية الاحتلال الإسرائيلي تعتقل صيادين اثنين من بحر رفح

من جانبها، اعتقلت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الجمعة، صيادين اثنين، من بحر مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وأشارت مصادر أمنية، إلى اعتقال إبراهيم خليل البردويل «46 عاما»، وإبراهيم حماد أبو عدوان «24 عاما» وكلاهما من سكان رفح.

من جانبها، صادرت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، مركب الصيد الذي كانا على متنه، وفقا لما ذكرته وكالة «صفا» الفلسطينية.

من جانبها، دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، مصادقة «اللجنة المحلية للتخطيط والبناء» في مستوطنة «كريات أربع» المقامة عنوة على أراضي الخليل على بناء 372 وحدة استيطانية جديدة.

واعتبرت الوزارة الفلسطينية في بيان، أن ذلك امتدادا لعمليات تعميق وتوسيع الاستيطان في قلب البلدة القديمة بالخليل وفي الضفة الغربية المحتلة، وطالبت الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي بوقف الاستيطان بأشكاله كافة، وبوضع منظومة الاستيطان ككل على قوائم الإرهاب لديها.

بدوره، أشار «الاتحاد الأوروبي»، إلى أن عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، غير قانونية بموجب القانون الدولي وتقوض بشكل كبير آفاق السلام، مجددا في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، دعوته لوقف عمليات الهدم، وأي ممارسات أخرى غير قانونية تجبر الفلسطينيين قسريًا على ترك منازلهم، وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا».