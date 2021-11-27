طقس الإسماعيلية: مشمس وارتفاع في درجة الحرارة

شهدت محافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، طقسا مشمسا على جميع أرجاء المدينة والمراكز والمدن مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.

واستقر الطقس في محافظة الإسماعيلية منذ يومين تقريبا بشكل كبير عن بداية الأسبوع الماضي، والذي شهد أمطارا خفيفة ومتوسطة وانخفاضا كبيرا في درجات الحرارة.

انعدام الشبورة وانتظام حركة المرور

وشهدت طرق الإسماعيلية السريعة والصحراوية انعدام الشبورة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، مما تسبب في سيولة مرورية كبيرة على الطرق.

وشهد طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي وطريق «الإسماعيلية - بورسعيد» وطريق «الإسماعيلية - السويس»، ومحور 60 يونيو انتظام حركة المرور دون وقوع أي حوادث صباح اليوم السبت.

كما انتظمت الخدمات المرورية في الشوراع داخل مدينة الإسماعيلية وعلى الطرق السريعة والصحراوية. وحذرت هيئة الأرصاد المواطنين من ارتكاب المخالفات المرورية أو تجاوز السرعات المحددة للحد من الحوادث.

انتشار الإسعاف وطوارئ في الإسماعيلية

وشهدت محافظة الإسماعيلية استمرار رفع حالة الطوارئ على كافة الطرق، وانتشار سيارات الإسعاف في التمركزات الخاصة وزيادة أعداد السيارات.

وقالت المصادر الطبية في تصريحات لـ«الوطن»، إنه تم زيادة عدد سيارات الإسعاف المتمركزة في النقاط الثابتة على الطرق؛ تحسبا لأي حوادث أو طوارئ على الطرق إضافة إلى عمل تمركزات جديدة.

وقال محافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة، إن المحافظة مستعدة لأي طارئ، منوها أنه تم تفعيل غرفة العمليات للعمل على مدار 24 ساعة متواصلة.

وأضاف بشارة، في بيان صحفي، أنه وجه نائبه المهندس أحمد عصام بالتواصل مع كافة مديري المديريات ورؤساء المراكز والمدن وتفعيل خطة الطوارئ طوال فترة عدم الاستقرار الجوي.