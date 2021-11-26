كريم عبدالعزيز يحتفي بوالده خلال تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي

مازح الفنان كريم عبدالعزيز، حضور مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في أثناء تكريمه ضمن فعاليات حفل افتتاح النسخة الـ43 من المهرجان، وقال: «ربنا ما يوريكم المنظر من هنا عامل إزاي! القعدة تحت أحسن بكتير»، معربًا عن شكره لكل أسرته الذين ساندوه في حياته، وعلى رأسهم والده محمد عبد العزيز، وضجت القاعة بالتصفيق لوالده الذي حضر حفل التكريم.

كما أعرب كريم عبدالعزيز عن شكره لوالدته، وزوجته التي تحملته 15 عامًا، موضحًا أنه سعيد بالتكريم في مهرجان عريق مثل القاهرة السينمائي الدولي، إضافة إلى أن اسم سيدة الشاشة العربة فاتن حمامة، المنحوت على الجائزة هو فخر كبير له.

كريم عبد العزيز: مكانش حد ينفع يقدمني غير منى زكي

وأشار إلى أنه سعيد بأن الفنانة التي قدمته في الحفل هي منى زكي، موضحًا: «محدش كان ينفع يقدمني غيرها، وهي أول ممثلة وقفت قدامها»، لترد منى زكي: «أخويا وحبيبي أنت اللي موهوب، وهو أكتر واحد بيدي طاقة إيجابية».

وشدد على أنه تعلم من أساتذة كبار قيمة الفن واحترام العمل، واحترام الجمهور، وهناك أسماء أثرت في تاريخه الفني، وعلى رأسهم الفنان وحيد حامد، والذي آمن به كشاب ووجه جديد، وأيضًا المخرج الكبير شريف عرفة الذي آمن به.

تكريم نيللي في مهرجان القاهرة السينمائي

وكرم المهرجان الفنانة نيللي بجائزة الهرم الذهبي، عن مجمل أعمالها الفنية، تقديرًا لمسيرتها الفنية الطويلة، إضافة إلى منح النجم كريم عبد العزيز جائزة فاتن حمامة للتميز، ويأتي ذلك تقديرًا لمسيرته الحافلة بالنجاحات والأعمال السينمائية البارزة في مسيرته الفنية.

وتستمر فعاليات المهرجان الذي ينطلق اليوم 26 نوفمبر حتى يوم 5 ديسمبر المقبل، وسط حضور مكثف من الفنانين والإعلاميين، ويشهد المهرجان تكريمات للعديد من النجوم، بالإضافة إلى عدد من الندوات الثقافية والفنية.