ضيوف مهرجان القاهرة السينمائي يقفون تقديرا لسمير صبري: «ظهر بعكاز»

وقف حضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الـ43 بدار الأوبرا، للفنان سمير صبري، الذي ظهر بعكاز، تقديرا له، وسط تصفيق حار له، ليرد عليهم مرسلا إليهم قبلات في الهواء.

سمير صبري: مقدرش ماجيش مهرجان القاهرة السينمائي

وأضاف «صبري»، خلال كلمته بافتتاح المهرجان وتنقله قناة «dmc»: «شكرا.. مقدرش ماجيش مهرجان القاهرة السينمائي لأسباب عديدة، أولهم إني عشت فكرة إقامة المهرجان في بيت عبد الحليم حافظ، واللي قرر يعمل 3 حفلات عشان يمول المهرجان».

وتقدم قناة DMC البث المباشر لمهرجان القاهرة السينمائي، بصفتها شريكًا إعلاميًا رئيسيًا في النسخة الـ43 من المهرجان، حيث قال المهرجان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إنه يفتخر بتقديم شركة قنوات DMC، كشريك إعلامي رئيسي للدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وعليه فإن مجموعة قنوات DMC هي الناقل الرسمي للمهرجان إلى جوار كل من قناة المحور الفضائية وقناة النايل سينما

الصحة تؤمن ضيوف مهرجان القاهرة بخطة علاجية

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة والسكان وضع خطة صحية لتأمين مهرجان القاهرة السينمائي 2021 حيث قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن هناك تنسيقا بين الوزارة وإدارة المهرجان لتوفير كل الخدمات بالتنسيق مع قطاعات «العلاجي، الوقائي، وقطاع الرعاية الأساسية»، حيث تم توفير فرق طبية متنقلة في مختلف التخصصات الطبية على مستوى يليق بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وشدد المتحدث الرسمي باسم الوزارة على أنهم يعطون أولوية لكل الأحداث الرئيسية التي تشهدها مصر في مختلف المجالات، ووضعت الصحة خطتها للتأمين الطبي لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث جرى تنفيذ خطة شاملة من للمهرجان، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية، للتصدي لانتشار فيروس كورونا.