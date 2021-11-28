مواعيد وإجراءات تسليم الفائزين للوحدات السكنية بالقاهرة الجديدة

يستعد جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، لتسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع «سكن مصر»، بمنطقة غرب الجامعات، بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك بداية من الأحد الموافق 19/12/2021، ويستمر تسليم الوحدات السكنية للفائزين بها ضمن المشروع، حتى يوم الاثنين 31/1/2022.

«الوطن»، تستعرض خلال السطور التالية، مواعيد وإجراءات تسليم وحدات «سكن مصر» بمدينة القاهرة الجديدة، وفقا لما صدر عن وزارة الإسكان والمرافق، جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة.

إجراءات تسليم وحدات «سكن مصر» بمدينة القاهرة الجديدة

1- على العملاء الفائزين بالوحدات التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع مدينة نصر بعباس العقاد، لإنهاء إجراءات التعاقد.

2- التوجه بخطاب البنك لمكتب خدمة المواطنين بالتجمع الثالث، لتسجيل البيانات.

3- استلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

مواعيد تسليم وحدات "سكن مصر" بمدينة القاهرة الجديدة

- تسليم وحدات العمارة رقم 118، يوم الأحد 19/12/2021.

- وحدات العمارة رقم 119، يوم الاثنين 20/12/2021.

- وحدات العمارة رقم 120، يوم الثلاثاء 21/12/2021.

- وحدات العمارة رقم 121، يوم الأربعاء 22/12/2021.

- وحدات العمارة رقم 122، يوم الأربعاء 22/12/2021.

- وحدات العمارة رقم 123، يوم الأحد 26/12/2021.

- وحدات العمارة رقم 124، يوم الاثنين 27/12/2021.

- وحدات العمارة رقم 125، يوم الثلاثاء 28/12/2021.

- وحدات العمارة رقم 112، يوم الأربعاء 29/12/2021.

- وحدات العمارة رقم 113، يوم الخميس 30/12/2021.

- وحدات العمارة رقم 114 يوم الأحد 2/1/2022.

- وحدات العمارة رقم 115، يوم الاثنين 3/1/2022.

- وحدات العمارة رقم 116، يوم الثلاثاء 4/1/2022.

- وحدات العمارة رقم 117، يوم الأربعاء 5/1/2022.

- وحدات العمارة رقم 132، يوم الخميس 6/1/2022.

- وحدات العمارة رقم 133، يوم الأحد 9/1/2022.

- وحدات العمارة رقم 134، يوم الاثنين10/1/2022.

- وحدات العمارة رقم 135، يوم الثلاثاء 11/1/2022.

- وحدات العمارة رقم 137، يوم الخميس 13/1/2022.

- وحدات العمارة رقم 138، يوم الأحد 16/1/2022.

- وحدات العمارة رقم 139 يوم الاثنين 17/1/2022.

- وحدات العمارة رقم 140، يوم الثلاثاء 18/1/2022.

- وحدات العمارة رقم 141، يوم الأربعاء 19/1/2022.

- وحدات العمارة رقم 142، يوم الخميس 20/1/2022.

- وحدات العمارة رقم 143، يوم الأحد 23/1/2022.

- وحدات العمارة رقم 144، يوم الاثنين 24/1/2022.

- وحدات العمارة رقم 145، يوم الثلاثاء 25/1/2022.

- وحدات العمارة رقم 146، يوم الأربعاء 26/1/2022.

- وحدات العمارة رقم 147، يوم الأحد 30/1/2022.

- وحدات العمارة رقم 148، يوم الاثنين 31/1/2022.