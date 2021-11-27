مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادثين بطنطا

شهد طريق «طنطا - كفر الشيخ» الدولي، بنطاق مركز طنطا، حادث سير ما أسفر عن مصرع شخص في العقد الرابع من عمره، وإصابة 2 آخرين.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا، يتضمن وصول إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث سير على طريق «طنطا - كفر الشيخ» الدولي، بنطاق مركز طنطا، ووجود مصابين ووفاة.

انقلاب سيارة

وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين انقلاب سيارة ملاكي يستقلها 3 أشخاص، ما أسفر عن مصرع شخص يدعى «مروان.ج»، (30 عامًا)، وإصابة 2 آخرين.

سرعة زائدة

وبينت التحريات أنَّ الحادث بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق، ما أسفر عن انقلاب السيارة، وفاة شخص وإصابة 2 آخرين، وتمّ نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي، والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وتمّ رفع حطام الحادث وإعادة حركة سير السيارات مرة أخرى على الطريق.

وقررت النيابة العامة ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها.

كما شهد طريق «طنطا - القاهرة» الزراعي، بمنطقة كوبري قحافة بمدينة طنطا، إصابة شخص بعدما صدمته سيارة في أثناء عبوره الطريق.

وتلقت اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطاراً من شرطة النجدة، بلاغاً بإصابة شخص في حادث سير بمنطقة كوبري قحافة بمدينة طنطا، وتبين إصابة رجل بكسور متفرقة في أنحاء الجسم ونزيف بالمخ، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.