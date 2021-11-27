شروط إقامة حفلات التوقيع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2022: صالات مخصصة

أعلنت الهيئة العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، شروط تنظيم حفلات توقيع الكتاب بالدورة المقبلة، في إطار الاستعدادات لإقامة الدورة المقبلة من معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53، التي تنطلق في الفترة من 26 يناير 2022، إلى 6 فبراير من العام نفسه.

وعن آلية تنظيم حفلات التوقيع بالمعرض، قال رئيس هيئة الكتاب، لـ«الوطن»، غير إنَّه مسموح للناشرين إقامة حفلات التوقيع داخل أجنحتهم بالمعرض، مشيرًا إلى أنَّه قد تمّ تجهيز الصالات المخصصة للحفلات، بشرط الإخطار والتنسيق مع إدارة المعرض قبل انطلاق المعرض بـ15 يومًا، ولا يسمح بتجاوز الحفل خارج المساحة المخصصة.

1500 جنيه في الساعة سعر حجز قاعات الندوات

وأشار إلى من يخالف ذلك بإقامة حفل توقيع غير مدرج بالكشف المسلم لإدارة المعرض أو داخل الأجنحة يطبق عليه الجزاء طبقا لبنود المخالفات، ويتمّ إخطار إدارة المعرض بخطاب رسمي لعقد حفل توقيع أو مناقشة أو ندوة في القاعات المخصصة لذلك قبل بداية المعرض بـ30 يومًا على الأقل، علما بأن قيمة حجز القاعة 1500 جنيه في الساعة.

وأغلق يوم الخميس الماضي باب اشتراك دور النشر في الدورة الـ53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب تقام في الفترة من 26 يناير حتى 6 فبراير 2022، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس وتحل عليه اليونان ضيف شرف المعرض.

توسعات في معرض الكتاب 2022

وأعلنت وزارة الثقافة، في بيان سابق، أنَّ المعرض سيشهد توسعات في قاعات العرض والبيع لتصل إلى 5 صالات بدلًا من 4 في الدورات السابقة، الأولى والثانية مخصصة للناشرين المصريين، في حين تخصص ستكون صالة العرض الرئيسية للناشرين العرب والأجانب، والمصريين المتخصصين في الكتاب الأجنبي، أما الصالة الرابعة لناشري كتب التراث والمؤسسات الثقافية ومكتبات سور الأزبكية، ويتمّ تخصيص الصالة الخامسة لمعرض كتاب وأنشطة الطفل.