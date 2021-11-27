«المصل واللقاح»: أصحاب الأمراض المزمنة الأكثر تأثرا بسلالة كورونا الجديدة

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم المناعة والحساسية بهيئة المصل واللقاح، إنَّ السلالة الجديدة الجديدة من كورونا مثيرة للقلق وهناك العديد من المتغيرات التي ظهرت عليها حيث تم رصد التكوين البروتيي للمتحور الجديد «أوميكرون» به العديد من المتغيرات، عكس المتحوّرات السابقة، فيوجد العديد من الطفرات الخارجية التي ظهرت على المتحوّر الجديد.

أصحاب الأمراض المزمنة الأكثر تأثيرًا بالسلالة الجديدة من كورونا

وأضاف «الحداد»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنَّه من خلال الدراسات والتجارب المتعلقة بالمتغيرات بشأن السلالة الجديد من كورونا التي طرأت على الفيروس حيث يعد أصحاب الأمراض المزمنة والأشخاص الذين يعانون من نقص في جهاز المناعة الأكثر عرضة والأكثر تأثيرًا بالمضاعفات التي سوف تتنتج عن الإصابة بالمتغير الجديد للفيروس كورونا «أوميكرون»، موضحًا أنَّ المتغير وضع الدراسات ولا يمكن التهكن بمضاعفاته بعيدة المدى.

ظهور متحوّرات جديدة يعد تسلسلا طبيعيا لفيروس كورونا

وتابع رئيس قسم المناعة والحساسية، أنَّ متحوّر «أوميكرون» يعد تسلسلًا طبيعيًا لفيروس كورونا، مبينًا أنَّ اكتشاف متحور جديد سببه عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية وعدم توفير اللقاحات سوف يؤدي للظهور متحوّرات جديدة للفيروس كورونا.

من السابق لآوانه افتراض مقاومة السلالة الجديدة للقاحات

وعن مدى مقاومة المتحور الجديد لفيروس كورونا للقاحات، أوضح الحداد، أن هذه مجرد احتمالات غير صحيحة لم يتم رصد ودراسة المتحوّر الجديد لفيروس كورونا بشكل مفصل ومن السابق لآوانه أن يتم وضع افتراضيات غير دقيقة بشأن مقاومة السلالة الجديد لفيروس كورونا نحو الأجسام المضادة لفيروس كورونا.

وشدد «الحداد»، على ضرورة الالتزام بكل الإجراءات الوقائية والاحترازية والالتزام التام بكافة التدابير للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا بصورة عامة وتتمثل في «ارتداء الكمامة، غسيل اليدين بالماء والصابون، تلقي اللقاح، تباعد الجسدي والاجتماعي، التواجد في أماكن ذات التهوية جيدة».