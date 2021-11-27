مصرع شخص في تصادم سيارتين أعلى كوبري بأسيوط

لقي شخص مصرعه في حادث تصادم وقع بين سيارتين ملاكي أعلى كوبري بني مر، بدائرة مركز الفتح في محافظة أسيوط، وتم التحفظ على الجثة بموقع الحادث تحت تصرف النيابة.

تصادم سيارتين ملاكي

وتلقى اللواء عمر السويفي مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفتح، يفيد بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي أعلى كوبري بني مر بدائرة المركز، ووقوع متوف.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز وسيارة الإسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم أعلى كوبري بني مر بدائرة المركز، كما تبين وقوع الحادث بين السيارة رقم (9872 ى د ص)، ملاكي، والسيارة رقم (8274 ى د ج).

وأسفر الحادث عن وفاة سائق السيارة الملاكي أبوبكر عبد العال محمد، مقيم بقرية بني زيد التابعة لمركزالفتح، وجرى التحفظ على الجثة بمكان الحادث تحت تصرف النيابة.

وجاري رفع آثار الحادث، وتسيير حركة المرور، وفتح الطريق للمارة بمعرفة لودر الفتح، إضافة إلى تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

تعدد حوادث السير بأسيوط

وشهدت محافظة أسيوط منذ مساء أمس العديد من حوادث التصادم، من بينها حادث وقع مساء أمس، حيث لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، بينما أصيب ثلاثة آخرون في حادث تصادم وقع بين سيارتين ملاكي وأخرى نقل ثقيل بمنطقة النقب، بالقرب من كمين عرب العوامر التابعة لمركز أبنوب في محافظة أسيوط.

كما أصيب، صباح اليوم، سائق سيارة إسعاف ومسعف فى حادث تصادم وقع بين سيارة إسعاف وأخرى نصف نقل عند الكيلو 45 بطريق «أسيوط - البحر الأحمر» بدائرة مركز الفتح.