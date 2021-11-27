بنك القاهرة يحذر العملاء من النصابين والمحتالين.. «أموالكم مسؤوليتنا»

جدد بنك القاهرة تحذيراته لعملائه من مكالمات الاحتيال والنصب من اللصوص وذلك عبر رسالة تحذيرية من خلال موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، كما وجه بنك القاهرة برئاسة طارق فايد رئيس مجلس الأدارة رسالة إلى عملاء البنك فى داخل وخارج مصر.

وعبر موقعه الرسمي نشر رسالة تحذيرية لعملائه من عمليات ومكالمات النصب والاحتيال، والتي انتشرت بصورة كبيرة في الآونة الأخيرة.

رسالة تحذير للمواطنين

وقال البنك في رسالته: «نحذر عملائنا من بعض الرسائل والمكالمات الاحتيالية، التي قد ترد لهم من أشخاص يزعمون تبعيتهم للبنك أو أي جهة خارجية، ويخبرونهم بالفوز بجوائز مالية ويطلبون تزويدهم بمعلومات شخصية تخصهم أو تخص حساباتهم البنكية أو بطاقاتهم البنكية أو الرقم التعريفي الخاص بحساب العملاء لتحويل المبلغ عليه لتبدأ عملية النصب والسطو على الحساب».

كما طالب بنك القاهرة جميع العملاء باتباع القواعد والإجراءات التي من شأنها الحيلولة دون تعرضهم لعمليات احتيال وعدم مشاركة أي بيانات عن حساباتكم لمجهولين عبر الهاتف المحمول أو عبر الإنترنت أو بأي طريقة أخرى، مع ضرورة إبلاغ البنك فورًا في حال حدوث ذلك على الخط الساخن للبنك 16990 للتحقق والتأكد من مصدر المعلومات المطلوبة.

البنك للمواطنين.. «مسؤولون عن أموالكم»

وأكد البنك، فى رسالته، أنه مسؤول مسؤولية كاملة عن أموال المودعين، وأن مصالـح العملاء وسريـة حساباتهـم تـقـع علـى رأس أولويـات بنـك القاهـرة ويأتي ذلك في إطار حرص بنك القاهرة في الحفاظ على أمن وسلامة المعاملات المالية للعملاء وحماية بياناتهم المصرفية والشخصية.

يذكر أنه انتشرت في الآونة الأخيرة خاصة على «السوشيال ميديا» بعض عصابات البنوك للاحتيال والنصب على المواطنين وانتحالهم صفة موظفين في البنوك، حتى يتمكن من سرقة الأموال المودعين، وتمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على عدد من المتهمين في قضايا النصب والاحتيال على عملاء البنوك.