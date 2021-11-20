بنك القاهرة و«صنّاع الخير» يشهدان افتتاح قرية داوود

افتتح طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، يرافقه مصطفى زمزم رئيس مجلس إدارة مؤسسة صنّاع الخير، قرية داوود بمحافظة الفيوم، بحضور الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، عقب انتهاء أعمال التطوير بالقرية، وذلك فى إطار مشاركة البنك فى مبادرة «حياة كريمة» التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى بداية عام 2019.

وقال «فايد» إن مبادرة حياة كريمة تُعد الأولى من نوعها فى تاريخ مصر بهذا الحجم الضخم من الإنفاق والاستهداف والإدارة، نظراً للشراكة الكبيرة بين كافة مؤسسات الدولة والتكاتف والتوحد فى التنفيذ، فضلاً عن حجم التمويل والتنفيذ والمتابعة، مؤكداً أن المبادرة تؤكد انحياز الدولة للمواطن البسيط ومحدودى الدخل فى قرى مصر. وأشار إلى أن بنك القاهرة من أوائل البنوك التى انضمت لمبادرة «حياة كريمة» من خلال الشراكة مع مؤسسة «صنّاع الخير» باعتبارها واحدة من أهم الجهات التنفيذية للمبادرة، موضحاً أن حجم مساهمات البنك ضمن المبادرة بلغ حوالى 11 مليون جنيه لدعم القرى والمناطق الأشد احتياجاً داخل محافظات الفيوم والأقصر وقنا والغربية، مؤكداً أن مبادرات تنمية القرى محور اهتمام رئيسى لخطة البنك فى مجال العمل المجتمعى.

وقالت هايدى النحاس، رئيس قطاع اتصالات المؤسسة والتنمية المستدامة بالبنك، إن الشراكة لها أبعاد تنموية عديدة لقرى ونجوع مصر، أسفرت عن تطوير وإعادة إعمار المنازل المتهالكة وتسقيف المنازل، ومد وصلات مياه الشرب النقية، فضلاً عن جهود المبادرة فى تحقيق التمكين الاقتصادى لسكان تلك القرى.

وشملت أعمال التطوير أيضاً ترميم وتجديد مصنع السجاد اليدوى بقرية دار السلام الذى يعمل فيه نحو 260 أسرة، وذلك فى إطار جهود البنك فى مجال التأهيل والتشغيل وخلق فرص العمل، ومن المقرر بدء العمل بأعمال التطوير بمحافظة أسوان ضمن المبادرة.

وفى مركز السنطة بمحافظة الغربية، شملت أعمال التطوير إطلاق مشروع تنموى يتناسب مع طبيعة الظروف الحياتية لسكان القرية والنشاط الرئيسى لهم وتدريبهم عليها من خلال توفير مراكب صيد وثلاجة لحفظ الأسماك، وتوفير كافة المقومات اللازمة لنجاح المشروع الذى يوفر للأهالى حرفة دائمة ودخلاً مستداماً.

يُذكر أن نموذج العمل الذى يتبناه بنك القاهرة فى كافة مبادراته يستهدف التمكين الاقتصادى لمختلف شرائح المجتمع، خاصة الشباب والمرأة المعيلة فى كل المحافظات، مع التركيز على صعيد مصر الذى يستحوذ على نحو 90% من تلك المبادرات.