إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارة ملاكي بميكروباص بالبحيرة (أسماء)

أصيب 6 أشخاص بجروح خطيرة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء حادث تصادم سيارة ميكروباص بسيارة ملاكي، على الطريق الزراعي عند واحة العرب في اتجاه محافظة الإسكندرية، ونُقل المصابون إلى مستشفى دمنهور التعليمي لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة.

تصادم سيارة ملاكي بميكروباص

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة دمنهور، يفيد استقبال المستشفى 6 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي بأخرى ميكروباص، أمام واحة العرب بنطاق ذات المركز، وحُرر المحضر اللازم.

تحديد هوية المصابين

وأسفر الحادث عن إصابة كل من مجدي عيسى ربيع، 50 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وأسامة محمد السيد، 31 سنة، من الإسكندرية، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، ووليد أبو اليزيد صقر، 33 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وفوزي بسيوني الدراجيني، 45 سنة، مقيم في طنطا، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج.

كما أصيبت آية الله أشرف المتجلي، 20 سنة، مقيمة في الإسكندرية، بكدمات متفرقة بالجسم، وأحمد عبد السلام راغب، 28 سنة، من طنطا، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وجار إجراء الإسعافات الأولية والفحوصات.