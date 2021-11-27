إطلاق حملة «احميها من الختان» في 10 محافظات تشملها «حياة كريمة»

تُطلق اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة فعاليات حملة طرق الأبواب تحت عنوان «احميها من الختان»، وذلك في 10 محافظات ضمن محافظات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وهم «الغربية ودمياط، وكفرالشيخ، والإسكندرية، والقليوبية، والمنوفية، والجيزة، والبحيرة، والإسماعيلية، والوادي الجديد»، وذلك خلال الفترة من 27 - 29 نوفمبر 2021.

وأكدت إيزيس محمود، مديرة الإدارة العامة لتخطيط البرامج والحملات التوعوية بالمجلس، على أن الحملة تهدف إلى نشر الوعي العام القضاء على ختان الإناث والتعريف بالرسائل الخاصة بها لخلق رفض مجتمعي للممارسات البالية الموروثة، بالإضافة إلى التعريف بالمخاطر الصحية والنفسية لهذه الجريمة.

16 يوما من الأنشطة المناهضة للعنف ضد المرأة

يذكر أن حملة طرق الأبواب تنطلق تزامناً مع حملة الـ16 يوما من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة وتهدف إلى التعريف بالعقوبات الجنائية المشددة التي نص عليها التعديل الأخير على قانون العقوبات القانونية رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذي صدق عليه السيد رئيس الجمهورية في إبريل الماضي والذي يشمل بالإضافة إلى تشديد العقوبة توسيع مجال التجريم بالإضافة إلى تناول الرسائل الخاصة بالقضاء على ختان الإناث بالإضافة إلى التعريف بالمخاطر الصحية والنفسية لهذه الجريمة.