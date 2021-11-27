سعر الليرة التركية أمام العملات الأجنبية اليوم.. عادت للهبوط

عادت الليرة التركية سريعا للانخفاض مجددا أمام أكبر 6 عملات، بعد تعافيها قبيل إغلاق أسواق التداول يوم الجمعة، ليسجل سعر صرف الدولار مقابل الليرة 12.33 ليرة للدولار الواحد.

لماذا تراجعت الليرة التركية؟:

وكشف متعاملون فى سوق الصرف عن أن الارتفاع الطفيف جاء بعد توقيع تركيا ودولة الإمارات اتفاقيات فى عدة مجالات يوم الأربعاء الماضي، حيث أعلن محمد بن زايد آل نهيان عن ضخ استثمارات بقيمة 10 مليار دولار فى تركيا.

إلا أن الليرة التركية لم تصمد طويلا فقد تراجعت أمام 6 عملات، وسط حالة من القلق من خفض سعر الفائدة مما زاد من القلق في الأسواق.

سعر الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي

سجلت الليرة التركية اليوم السبت 27 نوفمبر أمام الدولار سعر 12.33 ليرة تركية.

سعر الليرة التركية أمام اليورو:

سجل اليورو أمام الليرة التركية اليوم السبت ارتفاعا ليباع بسعر 13.98 ليرة تركية.

سعر الجنيه الاستراليني أمام الليرة التركية:

واصل الجنيه الاسترليني أمام الليرة التركية ارتفاعه، ليباع بسعر 16.48 ليرة تركية اليوم السبت 27 نوفمبر.

سعر الين اليابانى أمام الليرة التركية :

سجل الين اليابانى اليوم السبت ارتفاعا أمام الليرة التركية ليباع بسعر 10.94 ليرة تركية.

سعر الفرانك السويسرى أمام الليرة التركية

واصل الفرنك السويسرى ارتفاعه كباقى العملات أمام الليرة التركية اليوم السبت 27 نوفمبر ليباع بسعر 13.39 ليرة تركية.

سعر اليوان الصينى

سجل سعر اليوان الصينى اليوم السبت 27 نوفمبر سعر 1.93 ليرة تركية.

تعرف على نسب ارتفاع العملات أمام الليرة

- الدولار ارتفع أمام الليرة التركية بنسبة 2.87%.

- اليورو سجل ارتفاعا أمام الليرة التركية بنسبة 3.94%.

- الجنيه الإسترلينى ارتفع أمام الليرة التركية بنسبة 3.02%.

- الين اليابانى ارتفع أمام الليرة التركية بنسبة 5.24%.

- الفرنك السويسري ارتفع أمام الليرة التركية بنسبة 3.01%

- اليوان الصينى ارتفع أمام الليرة التركية بنسبة 3.01%