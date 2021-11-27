مرممة بطريق الكباش: الرئيس السيسي كان يرسل لنا رسائل الدعم باستمرار

قالت منال شوقي أبو الدهب، أخصائية ترميم الآثار التي تحدثت مع الرئيس عبدالفتاح السيسي في حفل افتتاح طريق المواكب الكبرى المعروف باسم «طريق الكباش»، إنها تعمل في المشروع منذ عام 2017، وكان الجميع يبذلون قصارى جهدهم.

أعمل في معبد الأقصر منذ عام وشاركت مع زملائي في ترميم أعمدة المعبد

وأضافت أخصائية ترميم الآثار خلال لقاء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني: «أعمل في معبد الأقصر منذ عام وشاركت مع زملائي في ترميم أعمدة المعبد، سواء في صالة الأوبت أو في صالة الـ64، وكنا نعمل بحب وحماس، كما أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يرسل لنا رسائل الدعم على لسان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وهو ما كان يشجعنا على العمل».

وتابعت أخصائية ترميم الآثار، أن إزالة مظاهر التلف على الأعمدة أظهرها بشكلها الأساسي الذي بناها عليه المصريون القدماء، مؤكدةً على أنها سعدت بالحوار مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، لكنها شعرت برهبة كبيرة: «وقفته حسستني بالطمأنينة وفضلت اتكلم عادي، رحبت به وشكرته على دعمه الدائم لنا».

رئيس الوزراء كان بيطلع معانا على السقالة وبيشوف الشغل اللي بنعمله وتابعنا

وواصلت أخصائية ترميم الآثار «رئيس الوزراء مكنش بيشوف من بعيد وبس، لكنه كان بيطلع معانا على السقالة وبيشوف الشغل اللي بنعمله وتابعنا»، متابعةً أن جميع العاملين في المشروع كانوا ينتظرون افتتاح طريق الكباش منذ سنوات طويلة: «الناس كانت فاقدة الأمل، بس الحمد لله من ساعة ما بدأنا في المرحلة الثانية عام 2017 كان في نشاط تام وتم افتتاح المشروع في عهد الرئيس السيسي».