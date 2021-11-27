الموسيقار نادر عباسي بعد نجاح حفل طريق الكباش بالأقصر: «أنا محظوظ»

عبر المايسترو نادر عباسي، قائد الحفل الفني في نقل طريق الكباش بالأقصر، عن سعادته بنجاح الحفل الذي أقيم مساء الخميس الماضي بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وقرينته، ونخبة من الوزراء والمسؤولين والضيوف الأجانب.

وأضاف «عباسي» عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»: «أنا محظوظ بمساعدة وتعاون ودعم كل فرد اشترك معي لإخراج هذا العرض في أحسن صورة خصوصًا أمام شعبنا العزيز».

كما عبر عن سعادته بالإقامة في الأقصر على مدار شهرين خلال التجهيز للحفل، وأضاف في تصريحات سابقة لـ«الوطن»: «كنت مستمتع بشكل غير طبيعي، لأن المكان به طاقة إيجابية كبيرة، وكنا مبسوطين لأننا بنعمل حاجة تاريخية مثل حفل موكب نقل المومياوات الملكية».

موسيقى حفل طريق الكباش

وأشار «عباسي» إلى أنه قام بدراسة جدران المعابد ومنها علم الآلات الموسيقية التي كان يستخدمها المصريون في عيد «الأوبت» الذي كان من أهم الأعياد منذ 4 آلاف عام، موضحا إلى أن المصريين القدماء كانوا يستخدمون السلم الخماسي في الموسيقى، موضحا أنه سمع تسجيلا قديما للترانيم المصرية كانت تغنى في إحدى الكنائس، واستخدمه في عملية الاستيحاء والتخيل، موضحا أنه استخدم الآلات التي ظهرت في اللوحة الشهيرة للعازفات الثلاث في تلحين أنشودة حتشبسوت، وهي آلات الهارب والعود والناي.

وموسيقى موكب طريق الكباش، تأليف موسيقي مشترك أحمد الموجي ونادر عباسي، صوليست الغناء بترتيب الظهور شهد عز: النداء الأول، هايدي موسى: أنشودة حاتشبسوت، عز الأسطول: أنشودة آمون راع، وائل الفشني: الأقصر بلدنا.

وتابع عباسي، بأن الحفل أقيم بالاشتراك مع 160عازف إيقاع مكون من مجموعة شباب إيقاعات الچيمبي المصري، وإيقاعات الموسيقات العسكرية، تسجيل أوركسترا وكورال الاتحاد الفيلهارموني قيادة وإخراج موسيقي لجميع العناصر الموسيقية للعرض الخاص بالموكب: نادر عباسي.

وشهد العالم يوم الخميس الماضي عظمة الحضارة المصرية القديمة بمدينة الأقصر بافتتاح أكبر متحف مفتوح في العالم باحتفالية أسطورية ترأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي وحرمه، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، ونخبة من أهم سفراء دول العالم بالقاهرة.