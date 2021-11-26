عبدالرحيم كمال عن افتتاح طريق الكباش: مصر بلد قديم وله تاريخ مشرف

قال عبدالرحيم كمال، الكاتب والسيناريست، إن احتفالية افتتاح طريق الكباش، والتي تمت بالأمس في محافظة الأقصر، كانت استعاده مصر لنفسها بين دول العالم، «كنا بنقول أن مصر بلد قديمة وليها هوية وتاريخها مشرف، وده بنشوفه في كل حاجة مش مجرد احتفالات».

كمال: حفل افتتاح طريق الكباش كان أكثر واقعية وأهمية

وأضاف «كمال»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، من تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، على فضائية «CBC»، أن الاحتفال الذي تم في افتتاح طريق الكباش كان أكثر واقعيه وأهمية، لافتا إلى أن حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي للحفل هو انعكاس لسعيه وبإخلاص وتفانٍ بأن تكون مصر في مكانة أفضل.

كمال: الاحتفالية كانت تتحدث عن مصر بشكل رئيسي

وأوضح أن الاحتفالية كانت تتحدث عن مصر بشكل رئيسي، وكانت هي بالصدارة بحضور الرئيس السيسي، «دي حاجة مكناش معتادين عليها، وقبل كده كان في الصدارة أي حاجة غير مصر، وفرحان بأن الهوية رجعت واحتفائنا بتاريخنا القديم المهم، وفرحان أننا بنقول للأجيال اللي جاية أن مصر كانت عظيمة وتستاهل أنها تفضل عظيمة وتستمر لقدام».

وأكد أن اهتمام القيادة السياسية بماضي مصر القديمة يوازيه العمل على بناء مصر كالعاصمة الإدارية الجديدة ومبادرة حياة كريمة لتطوير القرى المصرية، «فيه مجهود جبار كان المفروض يتعمل من زمان علشان يكون في وقته الطبيعي، وكأننا كنا نايمين لسنين طويلة وبنقدر دلوقتي أننا نعوض».