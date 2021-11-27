«القومية للتأمين الاجتماعي»: خفضنا نسب الاشتراك بقانون المعاشات الجديد

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إنه لأول مرة في تاريخ التأمينات تقرر أن العامل غير المنتظم سيسدد حصته التأمينية بينما تسدد الدولة للخزانة العامة للدولة حصة صاحب العمل، موضحًا: «مثلا، لو أن لدينا مزارع فإن حصته التأمينية تبلغ 252 جنيها، سيدفع منها حصته التي تقدر بـ108 جنيهات، على أن تتحمل الدولة 144 جنيها، وإذا اشترك 3 أشهر فقط في النظام، وتعرض للوفاة أو العجز فإن أسرته ستحصل على معاشه بكل مزايا التأمين الاجتماعي، وستزيد هذه المبالغ لكن بشكل طفيف للغاية».

خفضنا نسب الاشتراك من خلال قانون المعاشات الجديد

وأضاف عوض خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني: «خفضنا نسب الاشتراك من خلال قانون المعاشات الجديد المطبق اعتبارا من 1 يناير 2020، فقد كانت 40% من الأجر، ووصلت إلى 28.75% من الأجر في القانون الجديد».

مقابل تخفيض النسبة رفعنا الحد الأدنى للاشتراك

وتابع رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية: «مقابل تخفيض النسبة رفعنا الحد الأدنى للاشتراك حتى يجد المواطن معاشا مناسبا له، إذ أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك عنصر فعال في معادلة حساب المعاشات، كما أنه مرتبط بالحد الأدنى للمعاش».

وأكد، على أن هناك فارق كبير في قيم المعاشات الحالية عن ذي قبل، وبخاصة في حالتي الإصابة والوفاة: «لو أن أحد الأطقم الطبية توفاه الله بسبب العمل كان يحصل على معاش في القانون القديم بنحو 2400 جنيه، لكن هذا الرقم زاد إلى 6000 آلاف جنيه للأطباء والصيادلة والعاملين في مستشفيات العزل وعمال النظافة وغيرهم من العاملين في المنظومة الطبية».