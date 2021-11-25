ضبط تشكيل عصابي بالجيزة تخصص في سرقة موتوسيكلات بطريقة «قص الأقفال»

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في ضبط تشكيل عصابي بالجيزة، تخصص نشاطه في سرقة الدراجات النارية.

قص الأقفال.. حيلة المتهمين

في هذا الصدد، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قيام شقيقين، لهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه فـي ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب «قص الأقفال وتشغيلها بقطع الأسلاك»، مُتخذين من دائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

23 قضية سرقة

أمكن ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 23 واقعة، كما أرشدا عن الدراجات النارية المستولى عليها لدى عملائهما سيئ النية «3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بالجيزة»، وقد أمكن ضبطهم أيضًا.