تعرف على سبب تسمية متحور كورونا الجديد بـ«أوميكرون».. الصين أهم الأسباب

كشف الدكتور أحمد سعد، استشاري الباطنة بجامعة موسكو بروسيا الاتحادية، والمتخصص في علم الفيروسات، عن سبب تسمية متحور كورونا الجديد بـ«أوميكرون»، قائلًا: إن تسمية متحورات كورونا وفقًا للغة اللاتينية، ومن المفترض أن يطلق على المتحوارت بالترتيب الأبجدي.

تسمية المتحور بـ«أوميكرون» تجنبا للخلافات السياسية بين الدول

وأضاف سعد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم الابتعاد عن الحروف المتتالية وتخطي بعضها للوصول إلى «أوميكرون»، تفادياً للوقوع في خلافات مع الصين والتي من الممكن أن تؤثر على العلاقات السياسية بين البلدان، موضحًا أنه من ضمن المسميات قبل كلمة «أوميكرون» كانت كلمة «زي» وتم الابتعاد عنها لكونها تشبه اسم أحد مؤسسي الدولة الصينية وزعمائها.

وتابع سعد، بأنه تم استبعاد حرفين وهم «نيو وزي» وتسمية المتحور «أوميكرون»، تفادياً للوقع في أي مشاكل سياسية، مؤكداً أن مسميات الفيروسات تكون غالبيتها وفقًا للغة اللاتينية.

العليل للفيروسات: الحصول على لقاح كورونا خير وقاية من المرض

وفي السياق ذاته، قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الدراسات العلمية والأبحاث لم تثبت حتى الآن دخول سلالة «أوميكرون» الجديدة إلى مصر حتى الآن.

وأكد حاتم، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أن فرق الترصد والفحص تعمل ليل نهار للتبع أي طفرات جديدة تظهر ويتم الإعلان عنها، مناشدًا المواطنين بضرورة الإسراع و التسجيل للحصول على لقاح كورونا، للوقاية من المرض.

وشدد رئيس لجنة الصحة، على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة طوال فترة التواجد خارج المنزل، والاهتمام بتطبيق التباعد الاجتماعي خارج المنزل.