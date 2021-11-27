باحث بأكسفورد: نتوقع متحور أوميكرون سيكون أكثر هروبا من اللقاحات

قال الدكتور أحمد سالمان، الباحث بجامعة إكسفورد بالمملكة المتحدة والمشارك في إنتاج لقاح أسترازينكا، إن سلالة فيروس كورونا «أوميكرون» هي المتغير الخامس وتم تصنيفه بـ «مثير للقلق» من قبل منظمة الصحة العالمية، متابعًا أن السلالة سبقها 4 سلالات مثيرة للقلق أبرزها «ألفا، وبيتا، وجاما، ودلتا»، موضحًا أن السلالة ظهرت في جنوب القارة الإفريقية بشكل أولي، ولكن دولة جنوب أفريقيا أعلنت عنها أولًا وتم نشر التركيب الجيني لها.

سالمان: تعدد الطفرات بسلالة أوميكرون يثير القلق تجاهها

وأضاف سالمان في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن السلالة ظهرت في جنوب إفريقيا بـ6 دول أفريقية، وعدد من الدول خارج أفريقيا، مشيرًا إلى أن هناك شيء مقلق هو وجود عدد من الطفرات بالسلالة.

وأوضح سالمان، أن هناك المئات من الطفرات لفيروس كورونا ظهرت، ولكن ما تم تسجيله كانت حوالي 5 طفرات مثيرة للاهتمام والقلق، مؤكدًا أن كل ما يثار حول سلالة «أوميكرون» هو توقعات حتى يتم إثباتها أو العكس من خلال الدراسات البحثية والعلمية.

وتابع سالمان، أن التوقعات تشير إلى أن سلالة أوميكرون ستكون أكثر هروباً من التطعيمات واللقاحات، و ستكون الأكثر انتشارًا نظرًا لتعدد الطفرات الموجودة بها والتي وصلت لأكثر من 50 طفرة في الجينوم و30 طفرة في البروتين الشوكي.

ولفت سالمان، أنه يجرى حاليًا الفحص والدراسات العلمية للتأكد من معرفة سرعة تكاثر الفيروس في الخلايا من عدمه أو وجود أي أعراض جانبية جديدة له بجانب اللقاحات الموجودة.

وأشار سالمان، إلى أن اكتشاف مدى انتشار العدوى بالسلالة الجديدة، وفعالية الأجسام المضادة للقاحات ضد السلالة الجديدة، سيكون خلال الأسبوعين المقبلين، قائلًا: «لا يمكن التأكد بشكل كامل وجازم على قدرة الفيروس للهروب من اللقاحات إلا في جسم كامل بكل مكونات جهاز المناعة».

باحث بجامعة كامبريدج يكشف سبب سلالة كورونا الجديدة

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور إسلام حسين، الأستاذ بجامعة كامبريدج بالمملكة المتحدة «بريطانيا»، وأستاذ الفيروسات، أن سلالة فيروس كورونا «أوميكرون»، تم التعرف عليها 11 نوفمبر الجاري في مدينة بتسوانا، ثم انتقلت لدولة جنوب إفريقيا.

وأضاف حسين، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه من المتوقع سبب وجودها هو وجود عدد من الطفرات، قائلا: «تفاصيل البداية غير واضحة، ولكن يُعتقد بسبب عدد الطفرات، إنه نشأ على الأرجح بعد إصابة مزمنة لمريض إيدز».

وأشار الباحث بجامعة كامبريدج، أن نسب الأشخاص المطعمين ضد فيروس كورونا في دولة جنوب إفريقيا هو 24 % من عدد السكان.

إسلام : أوميكرون تحتوي على 50 طفرة في الجينوم

وأضاف الأستاذ بجامعة كامبريدج، أن سلالة أوميكرون المعلن عن وجودها تنشر بشكل كبير في دولة جنوب إفريقيا، وأن نسب الإصابات بالسلالة وصلت لـ 90% من إجمالي المصابين.

وأوضح حسين، أن العلامات الأولية تشير لزيادة معدل الإصابات بشكل متسارع، متابعًا أن السلالة الجديدة أصبحت مصدرة للقلق لأنها تحتوي على كبير من الطفرات، وأبرزها وجود 50 طفرة في الجينوم الكامل للڤيروس، وأكثر من 30 طفرة في البروتين الشوكي فقط، بجانب وجود 10 طفرات ترتبط بمستقبلات الخلايا، مقارنة بكلاً من سلالة دلتا كان عنده 2 وبيتا 3 في هذه المنطقة.