كل ما تريد معرفته عن أوميكرون متحور كورونا الجديد: أشد السلالات عدوى

أثارت أنباء ظهور متحور كورونا الجديد بجنوب أفريقيا والمعروف، باسم أوميكرون، وتسلله لعدد من الدول قلق العالم، لاسيما بعد أنَّ اعتبرت منظمة الصحة العالمية أنَّه الأشد عدوى بين السلالات المتحوّرة من فيروس كورونا المستجد واعتبرته مثيرًا للقلق، وسط تساؤلات عن مدى فعالية اللقاحات المعروفة حاليًا في مواجهته، مع ما حققه من طفرات كبيرة جعلته يختلف جذريا عن فيروس كورونا المستجد الأصلي الذي ظهر في الصين.

ومع هذا القلق المتصاعد، تقدم «الوطن» أبرز المعلومات عن متحوّر كورونا الجديد.

أول ظهور لمتحوّر كورونا الجديد في جنوب أفريقيا

· تمّ اكتشاف متحور كورونا الجديد في جنوب إفريقيا لأول مرة، ويعتقد انتشاره في عدد من الدول المجاورة بجنوب القارة السمراء، تشمل بوتسوانا، وزيمبابوي، وناميبيا، وليسوتو، وإيستواتيني، وموزمبيق، ومالاوي.

· إلى جانب الدول الأفريقية، تمّ الإعلان عن اكتشاف حالات إصابة بمتحور كورونا الجديد الذي ظهر في جنوب أفريقيا، في بلدان عدة من بينها بلجيكا، وإسرائيل، إضافة إلى هونج كونج، ومع ذلك، هناك أدلة على أن المتحوّر قد انتشر على نطاق أوسع، وذلك حسبما ذكر تقرير لـ«بي بي سي».

· عند بداية التعرف، عليه أطلق على متحوّر كورونا الجديد اسم B.1.1.529، وقد أعطته منظمة الصحة العالمية الجمعة اسما رمزيا يونانيا هو «أوميكرون» (مثل متحوّرات ألفا ودلتا).

اختلافات بين متحور كورونا الجديد والفيروس الأصلي

· اعتبرت منظمة الصحة العالمية أنَّ متحور كورونا الجديد الأشد عدوى من بين كل متحورات كورونا التي ظهرت حتى الآن، وصنفته باعتباره سلالة تبعث على القلق.

· يختلف متحور كورونا الجديد عن السلالات المعروفة حتى الآن، ويقول علماء إنَّه تعرض إلى طفرات شديدة بشكل كبير، وأن هذه أكبر طفرة حصلت على الفيروس.

· مدير مركز الاستجابة الوبائية والابتكار في جنوب أفريقيا، توليو دي أوليفيرا، قال إن هناك مجموعة غير عادية من الطفرات طرأت على متحور كورونا الجديد وأن هناك 50 طفرة إجمالية حدثت به، أكثر من 30 بينها طرأت على البروتين الشوكي الذي يحيط بالفيروس، وهو الجزء الذي تستهدفه معظم اللقاحات والمفتاح الذي يستخدمه الفيروس للوصول إلى خلايا الجسم.

متحور كورونا الجديد.. مخاوف كبيرة من عدم فعالية اللقاحات

· أثارت الطفرات الكبيرة التي طرأت على هذا المتحور الجديد، والتي أصبحت مختلفة جذريا عن الفيروس الأصلي الذي ظهر في ووهان في الصين، مخاوف كبيرة من أن تكون اللقاحات التي صُممت ضد السلالة الأصلية قد لا تكون فعالة معه.

· شركة «فايزر» وشريكتها الألمانية بيو إن تك، شرعا في تقييم مدى فعالية لقاحهما أمام المتحور الجديد. وستحصل الشركة الألمانية على معلومات أدق عن المتحور الجديد خلال أسبوعين عندما تصلها بيانات أكثر من المختبرات.

· ستعطي الدراسات العلمية في المختبر صورة أوضح عن متحور كورونا الجديد وفقا للخبراء، وذلك جنبًا إلى جنب مراقبة الفيروس في العالم الحقيقي.

حظر الرحلات الجوية من جنوب أفريقيا بسب متحوّر كورونا الجديد

· أعلنت مزيد من الدول حظر الرحلات الجوية من جنوب أفريقيا ودول مجاورة لها، وذلك خوفا من انتقال السلالة الجديدة، حيث فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا وهولندا حظرا على الرحلات الجوية من جنوب أفريقيا وبوتسوانا وناميبيا وزيمبابوي وإسواتيني وليسوتو. وكذلك فعلت دول عربية بينها مصر المغرب والسعودية والإمارات.

· وافقت دول الاتحاد الأوروبي على فرض حظر سفر على الدول السبع بعد تسجيل بلجيكا أول إصابة بالمتحوّر الجديد من الفيروس، أشارت تقارير إلى أنَّها لشخص عائد من مصر.

أعلنت دول بينها اليابان، فرض قيود، مثل العزل الإجباري، على الوافدين من منطقة جنوب أفريقيا، وفي المقابل انتقدت دولة جنوب إفريقيا هذه الإجراءات معتبرة أنها «سابقة لأوانها».

خسائر اقتصادية لمتحور كورونا الجديد

· سرعان ما بدأت الآثار الاقتصادية لمتحور كورونا الجديد، حيث انخفضت أسعار النفط بأكثر من 10%، وهو أكبر انخفاض تشهده في يوم واحد خلال 18 شهراً، كما هوت قيمة الأسهم في أنحاء متفرقة من العالم، وسط المخاوف التي أثارها متحور كورونا المعروف باسم أوميكرون.