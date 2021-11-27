إنشاء مبنى للمعامل المركزية بتكلفة 78 مليون جنيه في جامعة بنها 

أجرى الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، اليوم السبت، جولة تفقدية مفاجئة لعدد من الإنشاءات الجديدة بالجامعة، رافقه خلالها الدكتور محمود عراقي المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد سعيد المستشار الهندسي لرئيس الجامعة.

معامل المركزية ومركز للطبع والنشر

وشملت جولة رئيس جامعة بنها تفقد مشروع إنشاء مبنى المعامل المركزية بكفر سعد، والمقام على مساحة 1500 متر مربع، بتكلفة 78 مليون جنيه لخدمة طلاب الكليات العملية بالجامعة.

كما شملت الجولة، تفقد أعمال التطوير بمجمع الخدمات ومركز الطبع والنشر بالجامعة وخلال الجولة تفقد رئيس الجامعة مشروع مركز «تدريب وإبدع مصر الرقمية»، والذي يقام على مساحة 3 آلاف متر مربع، ويتكون من أرضي، و3 أدوار، بتمويل 100 مليون جنيه من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

كما تفقد رئيس الجامعة يرافقه الدكتور أسامة صلاح، عميد كلية التربية الرياضية، مشروع تجديد ملاعب الجامعة، والمكون من ملعب كرة قدم قانوني نجيل صناعي، وملعب خماسي أرضية نجيل صناعي، وملعب متعدد أرضية ترتان، ومضمار ألعاب قوى أرضية ترتان، ومنطقة الرمي جله وقرص ورمح أرضية نجيل طبيعي، ومنطقة وثب طويل.

استغلال كافة المنشآت الجامعية

وأكد «سوسة»، خلال الجولة على أهمية استغلال كل منشآت الجامعة والاستفادة منها بالشكل الأمثل، مشددا على الالتزام بالبرنامج الزمنى وجودة التنفيذ والتشطيبات النهائية والتجهيزات اللازمة للمنشآت طبقا للمواصفات المعتمدة.