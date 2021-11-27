انطلاق أول مبادرة لمواجهة «العنف والتنمر» بمدارس القليوبية

قالت نجلاء الفرماوي، مدير مكتب حقوق الإنسان ومنسق المسؤولية المجتمعية بوحدة السكان بمحافظة القليوبية، إنه جرى إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة «لا للعنف لا للتنمر» والتي تعد أول مبادرة يطلقها المكتب تحت رعاية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بالتنسيق مع مديريتي الصحة والتربية والتعليم والأوقاف.

المبادرة ضمن الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان

وأضافت الفرماوي لـ«الوطن» أن المبادرة تأتى ضمن الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان والتي من محاورها الأساسية تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان، بهدف تعزيز الشعور بالانتماء ورفع الحس الوطني لدى الطلاب، مشيرة إلى أنه يتم من خلال المبادرة تكثيف حملات التوعية لكافة فئات الطلاب حرصا على سلامتهم وصحتهم وللتعرف على جهود الدولة في الارتقاء بخدمات المواطنين في مختلف المجالات.

انطلاق المبادرة في مدارس شبين القناطر

وأوضحت «الفرماوي» أن المبادرة أطلقت بمدارس شبين القناطر بمشاركة وإشراف مدير مكتب حقوق الإنسان بمديرية التربية والتعليم والشيخ محمد أبو الفتوح من إدارة الأوقاف بشبين القناطر.

التسامح مع النفس وتقبل الآخرين قيم سامية

وأشارت الفرماوي، إلى أن المبادرة تتناول أهمية التسامح مع النفس أولا قبل تقبل الآخرين حتى يكون هناك استقرارا نفسيا ووجدانيا، وأن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الكريم عدم السخرية من الآخرين في قوله «لا يسخر قوم من قوم» وكان الرسول يردد دائما «اللهم اهدي قومى فإنهم لا يعلمون».

وان احد اسباب العنف فى مجتمعنا هى عدم وجود التسامح فيما بيننا وهذا ما اكد عليه الرسول عليه السلام في حديثه الشريف “المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ”