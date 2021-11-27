«البترول» تكشف تفاصيل تصدير الغاز الطبيعي للبنان: 60 مليون قدم مكعب يوميًا

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن مصر جاهزة لتصدير الغاز الطبيعي إلى لبنان خلال بداية العام المقبل، وفق الاتفاقات التي تمت بين الدول المشاركة في إمداد وتوصيل الغاز الطبيعي إليها؛ بناء على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم الأشقاء في لبنان، وتخطي الأزمة التي تواجههم في الوقت الحالي.

تصدير 60 مليون قدم مكعب للبنان

وأضاف «الملا» خلال تصريحات صحفية على هامش الاجتماع الوزاري السادس لوزراء لمنتدى غاز شرق المتوسط، أنه من المتوقع أن تبدأ مصر في تصدير من 60 مليونًا إلى 65 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا، إلى لبنان بحلول العام المقبل.

وأشار وزير البترول، إلى تصدير الغاز الطبيعي إلى لبنان بموجب خطة تدعمها الولايات المتحدة؛ للمساعدة في تخفيف أزمة الكهرباء في لبنان، وإمداده بالغاز الطبيعي عن طريق خط أنابيب يمر عبر الأردن وسوريا، وذلك من خلال خط الغاز العربي.

مصدر: ننتظر إجراءات الصيانة الخاصة بالدول الأخرى

من جهته صرح مصدر مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية، أن مصر انتهت من الإجراءات المتعلقة بها لبدء توصيل الغاز الطبيعي للبنان، وكذلك التأكد من صحة الأنابيب في المناطق التابعة لها.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه في الوقت الحالي يتم انتظار قيام الدول المشاركة في الانتهاء من خدمات صيانة الخطوط الخاصة بها، وانتهاء جميع الإجراءات الخاصة بالتوصيل للبنان.

ويأتي توصيل الغاز للبنان لاستخدامه في تشغيل محطات توليد الكهرباء هناك الكهرباء، وخاصة محطة طرابلس لإضاءة مناطق كبرى في لبنان، حيث سيتمّ تصدير الغاز المصري إلى لبنان بواسطة خط الغاز العربي الواصل من مصر إلى سوريا والأردن.