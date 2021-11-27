استشاري مناعة: تأثير اللقاحات على متحور «أوميكرون» ضعيفة جدًا

قال الدكتور محب شلبي، استشاري المناعة وزميل الكلية الملكية بلندن، إنَّ الحالات المصابة بفيروس كورونا في جنوب أفريقيا كانت منخفضة خلال الأسابيع الماضية، ولكن في خلال أسبوعين اكتشفوا فجأة أن الحالات ترتفع ضعفين، فبحثوا عن إمكانية وجود متحور جديد، وتبين أنه بالفعل موجود.

50 تغير حدث في كورونا منها 32 في النتوءات الشوكية

وأضاف «شلبي»، خلال لقاء عبر «زووم»، من لندن، المذاع على شاشة «mbc مصر»، اليوم السبت، أن هناك العديد من المعامل المنتشرة حول العالم وجدوا أن هناك 50 تغييرا طال فيروس كورونا نفسه، منها 32 تغيير حدث على «سبايك بروتين» أو النتوءات الشوكية الموجودة على سطح الفيروس.

وأفاد «شلبي»، أن فيروس كورنا شهد 32 تغيير مرة واحدة، موضحًا أن فعالية وتأثير اللقاحات على المتحور الجديد «أوميكرون» تكون ضعيفة للغاية، ولهذا السبب قررت عدة دول منع السفر من وإلى جنوب أفريقيا.

وتابع «شلبي»، أنه تم اكتشاف المتحور الجديد منتشر في جنوب القارة السمراء، ولا سيما في جنوب أفريقيا وزيمبابوي وبتسوانا وناميبيا وليسوتو وإيسواتيني إضافة لموزمبيق ومالاوي.

إسرائيل بها حالات بالمتحور الجديدة بشدة

وأشار إلى أن هناك حالتين مصابتين بـ «أوميكرون» في هونج كونج، أعلنت إسرائيل حالة الطوارئ بعد اكتشاف، لافتًا إلى أن أول حالة إصابة بالمتحور الجديد في بلجيكا.

سبب تسمية المتحور الجديد بهذا الاسم

وأوضح أنه جرى الإعلان عن المتحور الجديد الثلاثاء الماضي، والأمم المتحدة عقدت أمس اجتماع في جنيف وأطلقوا عليه اسم «أوميكرون» وهو حرف «O» في اللغة اليونانية، بدلا من ربطها بدولة.