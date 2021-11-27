هل أعراض متحور أوميكرون مختلفة؟.. أستاذ طب وقائي يجيب

قال الدكتور عبداللطيف المُر، أستاذ الطب والقائي بجامعة الزقازيق، إنه حتى هذه اللحظة لم يثبت وجود أي أعراض مختلفة لمتحور كورونا الجديد «أوميكرون»، لكن البعض في جنوب إفريقيا قالوا إنها أشد، والسلطات هناك مسيطرة على الوضع.

متفائل من قدرة العالم للتعامل مع «أوميكرون»

وأضاف «المُر» خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، أنه متفائل بشأن قدرة العالم على التعامل مع متحور كورونا الجديد، فرغم زيادة معدلات الانتشار مؤخرًا، لكن معدلات الوفيات قلّت كثيرًا عن ذي قبل، كما يمتلك العالم 8 مليارات جرعة تطعيم ضد المرض.

وتابع أستاذ الطب والقائي بجامعة الزقازيق، أن عمليات التطعيم ليست فاشلة، لكنها ليست ناجعة ضد العدوى بنسبة 100%، بالإضافة إلى تجديد التطعيم بعد 6 أشهر من الحصول عليه.

تطعيم الإنفلونزا يمنع الإصابة بكورونا

وأشار الدكتور عبداللطيف المُر، إلى أن الدولة المصرية منحت مواطنيها أكثر من 40 مليون جرعة للقاحات كورونا فيروس المستجد الآن، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وبخاصة مع دخول فصل الشتاء: «اللي مخدش تطعيم الانفلونزا الموسمية ياخده، منعا للإصابة بالإنفلونزا وكورونا في نفس الوقت».

وأكد أستاذ الطب والقائي بجامعة الزقازيق، على ضرورة التسجيل للحصول على الجرعة الثالثة فور إتاحتها للمواطنين، داعيا إلى تنظيم حملات إعلامية موجهة من أجل حث المواطنين على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات: «كل 10 دولارات تُصرف على الطب الوقائي توفر 1000 دولار من العلاج في المستشفيات ومراكز الرعاية والعلاج».