مطالب برلمانية بمراجعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة متحور أوميكرون

طالب النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمواجهة متحور فيروس كورونا الجديد «أوميكرون»، مشيرا إلى أهمية مراجعة التدابير الاحترازية منعا لزيادة أعداد المصابين.

إعلان مصر حظر دخول مسافري جنوب إفريقيا تحرك ايجابي

وأشار النائب في تصريحات صحفية له، اليوم، إلى أن إعلان السلطات المصرية حظر دخول مسافرين من جنوب إفريقيا بعد اكتشاف متحورة جديدة من فيروس كورونا أُطلق عليها اسم أوميكرون، تحرك إيجابي وجاء في وقته، ضمن خطة الدولة للسيطرة على انتشار المتحور الجديد.

وشدد زين الدين، على ضرورة استمرار خطة الدولة في مواجهة الوباء عن طريق التوسع في التطعيم باللقاحات المتاحة، مؤكدا على أن أحد أهم الحلول في مواجهة الفيروس، مطالبا بحملات مكثفة لزيادة أعداد الحاصلين على اللقاح، وتوعية المواطنين بأهميته.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الحفاظ على الإجراءات الوقائية اللازمة، يحافظ على البلاد من الإغلاق، حتى لا يتكرر سيناريو 2019، وما تبعه من تأثيرات اقتصادية وصحية كبيرة على جميع المواطنين.

ضرورة تجهيز المستشفيات والأطقم الطبية

وطالب النائب محمد عبدالله زين الدين، كل مؤسسات الدولة بالتكاتف لمراجعة كل الإجراءات الاحترازية، ومتابعة التزام المواطنين بها، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة متابعة جاهزية المستشفيات والأطقم الطبية للتعامل مع الحالات المصابة، وتوفير كل الأدوية والعلاج اللازم لمحاصرة الوباء.

وأشاد وكيل لجنة السياحة والطيرات بجهود الرئيس السيسي والدولة لتطوير السياحة والمناطق الأثرية، خاصة جهود الدولة في تطوير وتجهيز المنطقة الأثرية بمعابد الأقصر والكرنك، ورفع كفاءة الخدمات السياحية وتطوير عروض المعابد، مشيرا إلى أن الحدث يروج بشكل كبير للسياحة ويعطي فرصة لشركات السياحة لوضع خريطة تسويقية والترويج للسياحة المصرية وآثار الحضارة الفرعونية، واستغلال هذه الاحتفالية في الترويج السياحي، خاصة أن العرض أذهل العالم، خاصة أن ثلث آثار العالم توجد في هذه البقعة بالأقصر.