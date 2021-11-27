500 ألف مشارك بأول مرحلة لحملة «بالوعي مصر بتتغير» بالشراكة مع «حياة كريمة»

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، انتهاء فعاليات المرحلة الأولى لحملة «بالوعي مصر بتتغير للأفضل» التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي، في قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمحافظات بني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج، وذلك بالشراكة مع مؤسسة حياة كريمة وبالتنسيق مع السادة المحافظين ومكاتبهم الفنية ومع وزارة الصحة والسكان محققة نجاحًا كبيرًا في المحافظات الأربع.

100 ألف أسرة وسيدة سجلت استمارات طلب خدمات

ونجحت الحملة في تقديم خدماتها إلى أكثر من نصف مليون مشارك ومستفيد، حيث سجلت أكثر من 100 ألف أسرة وسيدة استمارة طلب خدمات صحة إنجابية ووسائل تنظيم أسرة وحضانات، وطلب أكثر من 60% منها الحصول على مشاريع تمكين اقتصادي.

وشهدت الحملة التى انطلقت فى 9 أكتوبر الماضي واستمرت حتى 24 من نوفمبر الجاري إقبالًا كبيرًا من مواطني قرى ومراكز المحافظات الأربع على العيادات المتنقلة الخاصة بالصحة الإنجابية وكشف الأطفال، إضافة إلى تسجيل الاستمارات الخاصة بمشروعات برنامج فرصة ومشروعات تنمية المرأة الريفية، فضلًا عن التوعية بأهمية الطفولة المبكرة ودور الحضانات، وخطورة الزواج المبكر، والكشف المبكر على الإعاقة، حيث تلقت موضوعات وقضايا الحملة الأربع تجاوبًا كبيرًا من المواطنين.

60% من السيدات يرغبن في تنفيذ مشروعات تمكين اقتصادي

واستهدفت الحملة كل القرى والعزب والنجوع المخطط تنميتها فى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وركزت الحملة على نشر الوعي والحث على تغيير السلوك وتحفيز الخدمات بشأن 4 قضايا أساسية تحتل أولوية قصوى في الوقت الحالي، وتشمل الزيادة السكانية والزواج المبكر وزواج الأقارب، وتنمية الطفولة المبكرة بالحضانات دون سن الأربع سنوات والتمكين الاقتصادي للمرأة تحت مظلة برنامج «فرصة»، إلى جانب توجيه الأسر إلى أماكن تقديم الخدمات.

كما استهدفت الحملة وصول رسائل التوعية للسيدات في سن الإنجاب، خاصة ممن تتراوح أعمارهن من 18 إلى 45 سنة، حيث هناك قضايا عديدة عملت الوزارة على تقديمها فى الحملة منها قوافل تنظيم الأسرة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان والجمعيات الأهلية، وخدمات إتاحة أصول انتاجية وإقراض ميسر من 10 إلى 20 ألف جنيه لتشجيع المرأة الريفية على العمل والإنتاج، وخدمات التغذية والتطعيمات والاكتشاف المبكر للإعاقة للأطفال بالحضانات.

رسائل توعية للسيدات بمناهضة الزواج المبكر والحفاظ على أسرة صغيرة

ووجهت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي القائمين على برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» بالتواجد في القرى لبحث شكاوى عدد من الأهالى من توقف بطاقات «تكافل» والرد علي مقدمي الشكوى استنادًا على البيانات المرقمنة على قواعد البيانات، وجاء هذا استجابة لتساؤلات الأسر التي توافدت على الحملة.

وتؤمن وزارة التضامن الاجتماعي بإتاحة المعلومات للمواطن وحقه في معرفة سبب توقف دعمه النقدي، وأيضًا في التقدم بتظلم ليشعر المواطن بأن هناك من ينظر في شكواه باهتمام ويرد على مظلمته إن كان بالفعل مستحقًا.