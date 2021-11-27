استشاري مناعة: «فايزر» أعلنت صناعة لقاح ضد «أوميكرون» خلال 100 يوم

قال الدكتور محب شلبي، استشاري المناعة وزميل الكلية الملكية بلندن، إن شركة فايزر أعلنت أنه في خلال 100 يوم سيصنعون لقاح كورونا جديد للمتحور أوميكرون الذي تم اكتشافه مؤخرا، وأيضا الشركات الأخرى المنتجة للقاحات أعلنت أنها تعمل على جيل جديد من اللقاحات.

أسباب تحور الفيروس

وأضاف «شلبي»، خلال لقاء عبر «زووم»، ببرنامج «صباحك مصري»، المذاع على شاشة «mbc مصر»، اليوم السبت، أنه في خلال 3 أسابيع سيتم اختبار اللقاحات الموجودة حاليًا وإن ثبت عدم فاعليتها سيتم عمل جيل جديد من اللقاحات.

وأشار إلى أن أسباب تحور الفيروس عند إصابة شخص لديه مناعة ضعيفة يقوم الفيروس بالدخول إلى الخلايا وعمل نسخة جديدة منه، وهذه النسخ هي التي تقوم بالانتشار وهذا مايسمى التحور الفيروسي.

وواصل: «هناك حالتان مصابتان في هونج كونج، وإسرائيل فيها حالات بمتحور أوميكرون الجديد بشدة، وأعلنت حالة الطوارئ، وفيه حالة في بلجيكا وتعتبر دي أول حالة في أوروبا لسيدة كانت في مصر ورجعت بقالها 11 يوما، وغالبا مخدتهوش من مصر لأن الأعراض بتظهر أسرع من 11 يوما فممكن تكون خدته وهي راجعة لأنها وقفت في تركيا شوية أو بلجيكا لما رجعت».

تسمية التحورات بأحرف يونانية بدل ربطها بالدول

وأوضح أنه جرى الإعلان عن المتحور الجديد الثلاثاء الماضي، والأمم المتحدة عقدت أمس اجتماعا في جنيف وأطلقوا عليه اسم «أوميكرون» وهو حرف «O» في اللغة اليونانية، بدلا من ربطها بدولة.

وقررت دول أوروبية عدة، أمس الجمعة، تعليق الرحلات الجوية من هناك، بينما فرضت بلدان أخرى بينها اليابان حجرا صحيا، مع ظهور متحور جديدة لفيروس كورونا في جنوب إفريقيا، وبدأت الحدود تغلق على بعض بلدان القارة السمراء.

فقد أعلن اكتشاف المتحور الجديد الذي قد يكون معديا جدا في جنوب إفريقيا الخميس، كما أعلن رصد إصابة أولى به في أوروبا في بلجيكا، وكذلك في إسرائيل.