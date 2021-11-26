جلست بجوار الرئيس صباحا ومازحها ليلا في حفل الكباش.. شروق أشهر بنت في أسوان

قالت الطفلة شروق، التي جلست بجوار الرئيس عبدالفتاح السيسي في صباح أمس، الخميس، أثناء تفقده قرى محافظة أسوان المتضررة من السيول ثم مازحها في حفل افتتاح طريق الكباش، إنها تبلغ من العمر 9 سنوات، مشيرةً إلى أن الرئيس السيسي سألها عن أمنيتها عندما تكبر، فقالت له إنها تتمنى أن تصبح رسّامة.

وأضافت شروق خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «بالليل شافني وسألني عاملة إيه، وقالي مش أنتِ اللي قعدتِ معايا الصبح، قلت له أيوه».

فخورة بلقاء الرئيس

وتابعت، أنها فخورة بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مرتين في نفس اليوم: «مبسوطة جدًا إني قعدت مع الريس وسلمت عليه وشفته.. ومطلبتش منه حاجة».

من جهتها قالت والدتها وفاء، إن ابنتها تحب استخدام تطبيق تيك توك: «بتعمل حركات ودايما تقول نفسي أطلع أتكلم في التليفزيون، وهي شقية وأكتر واحدة بتتكلم في إخواتها البنات، وشاطرة في الدراسة».

وأضافت، أنها تحب الرسم، حيث تمارس هوايتها المفضلة بعد مذاكرة دروسها: «بترسم أي حاجة، ونفسها تطلع فنانة، وإن شاء الله تحقق حلمها».

زارة الرئيس لقرى أسوان المتضررة من السيول

وزار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بيوت قرية غرب أسوان، في محافظة أسوان، صباح أمس الخميس، بعدما تضررت من موجة الطقس السيئ التي ضربت المحافظة مؤخرًا.

وخلال جولته، استمع رئيس الجمهورية لشرح من مسؤولي مؤسسة حياة كريمة بشأن التدخلات العاجلة التي تضطلع بها في التعامل مع الأزمة في كل القرى المتضررة بالمحافظة، وفي نهاية جولته بالقرية، وجه بأن يجرى ضم القرية وكل القرى المتضررة للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة».