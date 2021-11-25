محافظ أسوان: زيارة الرئيس تعكس مدى اهتمامه بالمواطن المصري في كل مكان

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الشكر باسم أهالي المحافظة لرئيس الجمهورية على قراره الإنساني بضم قرى مركز أسوان ضمن القرى المستهدفة للمبادرة الرئاسية «التطوير الشامل للريف المصري.. حياة كريمة» مما سيساهم في تحسين مستوى المعيشة في مختلف مجالات الحياة اليومية لأكثر من 400 ألف نسمة بعد تنفيذ المشروعات الواعدة في قطاعات المرافق العامة والخدمات الجماهيرية، كما سيسرع من وتيرة العمل لتخفيف المعاناة عن القرى والمناطق المتضررة من السيول.

اهتمام القيادة السياسية بمتابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة

وجاءت تصريحات المحافظ، بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لقرية غرب أسوان أحد القرى والمناطق المتضررة من السيول التي تعرضت لها محافظة أسوان مؤخراً.

وأضاف محافظ أسوان، أن هذه الزيارة تعكس مدى اهتمام الرئيس السيسي بالمواطن المصري في كل مكان، وحرصه على الاطمئنان من أرض الواقع للجهود المبذولة من الحكومة، وأيضاً المجتمع المدني والقطاع الخاص والأحزاب السياسية لسرعة احتواء تداعيات السيول وهو الذي لاقى ترحيب وإشادة من مواطني المحافظة سواء من أبناء قرية غرب أسوان أو القرى والمناطق المتضررة الأخرى لهذه الزيارة التاريخية.

وأكد محافظ أسوان، على اهتمام القيادة السياسية بمتابعة معدلات التنفيذ لمشروعات المبادرة الرئاسية «التطوير الشامل للريف المصري.. حياة كريمة»، وهو الذي تجسد في زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لقرية الشهامة إحدى قرى وادي الصعايدة بمركز إدفو، وسط فرحة وسعادة أهالي القرية والقرى المجاورة لها بمتابعة الرئيس لمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية بمختلف قطاعات العمل العام.

المشروعات المقامة بوادي الصعايدة تخدم 40 ألف نسمة

وأوضح محافظ أسوان، أن المشروعات تخدم أكثر من 40 ألف نسمة بقرى وادي الصعايدة ضمن 31 قرية رئيسية و101 قرية فرعية و314 نجع وكفر وتابع بمراكز «إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة» والتي تشهد تنفيذ 793 مشروع بتكلفة إجمالية تصل إلى 14 مليار و91 مليون جنيه.

وأشار محافظ أسوان، إلى مشروع تطوير ورفع كفاءة وحدة الشهامة لطب الأسرة يخدم 15 ألف نسمة بتكلفة 18 مليون جنيه، وذلك ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل التي تشمل إنشاء وتطوير 11 مستشفى و112 وحدة صحية بتكلفة 11.7 مليار جنيه، ليتزامن ذلك مع تنظيم القوافل الطبية المجانية.

إحلال وتجديد 115 مدرسة بـ454 مليون جنيه

ولفت المحافظ، إلى أن ذلك بالتوازي تم تطوير وَرفع كفاءة مدرسة الشهامة الابتدائي والإعدادي بوادي الصعايدة والتي تستوعب حوالي 600 طالب وطلبة موزعين على 14 فصل، وذلك ضمن إنشاء وإحلال وتجديد 115 مدرسة على مستوى المراكز الثلاث بتكلفة 454 مليون جنيه.

وأضاف المحافظ، أن قرية الشهامة تشهد أيضاً إنشاء نقطة إسعاف بالقرية بمساحة 250 م2 وتستوعب 2 سيارة إسعاف، وذلك ضمن 29 وحدة إسعاف بتكلفة 40 مليون جنيه.

فيما جارى إحلال وتجديد مكتب بريد الشهامة ليقدم جميع الخدمات البريدية والمعاملات المالية ضمن 57 مكتب بريد بقرى حياة كريمة، وهو الذي تواكب مع إنشاء مبنى الخدمات بمساحة 650 م2 وبتكلفة 9.5 مليون جنيه، مؤكداً على أن ذلك يتواكب مع إنشاء مبنى الخدمات الزراعية على مساحة 330 م2 بتكلفة 5.5 مليون جنيه، وذلك ضمن 62 مجمع خدمي وزراعي بقري المبادرة الرئاسية بتكلفة 457 مليون جنيه.

بينما جارى إنشاء مركز شباب الشهامة على مساحة 200م2 وبتكلفة 6 مليون جنيه ويضم ملعب خماسي ومبنى إداري لمختلف الأنشطة الشبابية والثقافية والفنية والترفيهية، والذي يأتي ضمن 151 مركز شباب بقرى حياة كريمة باستثمارات تصل لنحو 175 مليون جنيه.