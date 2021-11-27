7 أشياء يجب فعلها للوقاية من متحور كورونا الجديد أوميكرون

حالة من الذعر الشديد أثارها متحور فيروس كورونا الجديد الذي ظهر في جنوب إفريقيا، والذي يعرف بمتحور أوميكرون، ما جعل الحكومة المصرية تتخذ كل التدابير اللازمة لتجنب تفشي المتحور الجديد، إذ تم على الفور وقف الطيران المباشر من وإلى جنوب إفريقيا، كما وجهت وزارة الصحة والسكان المصرية تعليماتها برفع درجة الاستعدادات القصوى بالحجر الصحي في جميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية لمصر، مع رفع مستوى التحقق من خلو القادمين للبلاد من أية إصابات محتملة بهذا المتحور.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار 24 ساعة، أعراض الإصابة بـ متحور كورونا الجديد، وفق وزارة الصحة، وطرق الوقاية من الإصابة به لتجنب تفشي المتحور، كالتالي:

أعراض متحور كورونا الجديد

لم تختلف أعراض متحور كورونا الجديد عن أعراض الفيروس الأصلي كثيرا، وتتمثل في الآتي:

- الحمى.

- السعال.

- الشعور بالإرهاق.

- فقدان حاستي الشم والتذوق.

- التهاب الحلق.

- الشعور بالصداع المزمن.

- الصعوبة في التنفس.

- من الممكن أن يظهر طفح جلدي على المصابين بالمتحور الجديد.

نصائح للوقاية من الإصابة بمتحور كورونا الجديد

وجهت اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا عددا من النصائح للمواطنين لتجنب الغصابة بمتحور كورونا الجديد، وتتمثل في الآتي:

1- ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية المتبعة منذ بداية ظهور فيروس كورونا الأصلي.

2- التسجيل لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد، عبر موقع زارة الصحة والسكان، حتى يتم تناوله لتعزيز المناعة.

3- الحرص على ارتداء الكمامات الطبية لتجنب انتقال رذاذ الأفراد المصابين بالفيروس للأشخاص المحيطين به.

4- الالتزام بالتباعد بين الأشخاص، والحرص على ترك مسافات آمنة فيما بينهم.

5- الحرص على غسل اليدين بشكل دائم ومستمر وتجنب ملامسة الوجه.

6- محاولة الابتعاد عن الأماكن المزدحمة.

7- الحرص على تهوية الأماكن المغلقة بشكل مستمر.