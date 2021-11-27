أستاذ مناعة ببريطانيا: عدم فاعلية اللقاح ضد متحور أوميكرون «مجرد توقعات»

أكّد الدكتور ياسر الشربيني، أستاذ المناعة بجامعة نوتنجهام بالمملكة المتحدة ببريطانيا، أنَّ التوقعات التي تمّ استنباطها من تحاليل متحوّر أوميكرون، تشير إلى أنَّها ستكون سريعة الانتشار والهروب من فعالية اللقاحات، نظراً لكونها متشبعة بعدد من الطفرات والتغير الجيني للفيروس، مؤكّداً أنَّ كل ما يتمّ تداوله توقعات وليست نتائج مثبته فعلياً، لافتا إلى أنَّ الأبحاث لم تؤكّد الهروب من اللقاحات، ولكن التوقعات ترجح ذلك بسبب التغيرات الشديدة.

تغيرات متحور أوميكرون ترجح هروبه من اللقاحات

وأضاف أستاذ المناعة، لـ«الوطن»، أنَّ شدة المرض لم يتمّ إيضاحها حتى الآن، مبينا أنَّ الشواهد تشير إلى أنَّ السلالة الجديدة أوميكرون ستكون أشد انتشاراً من السلالات السابقة، مناشداً المواطنين بضرروة السرعة في التسجيل للحصول على لقاح كورونا، مؤكّداً أنَّ الحصول على الفاكسينات ستسهم في الوقاية والابتعاد من المرض نوعاً ما وتقليل حدة الأعراض حال الإصابة.

العليا للفيروسات: لم نرصد متحوّر أوميكرون حتى الآن في مصر

وأكّد أستاذ المناعة، أنَّ الفيروسات بطبيعتها متحوّرة ولكن يمكن مواجهتها بالتطعيمات واللقاحات وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وكذلك الالتزام بارتداء الكمامة طوال فترة التواجد خارج المنزل والاهتمام بتناول الأغذية والمشروبات المحفزة لمناعة الجسم، والالتزام بالبقاء في المنزل حال الشعور بأي أعراض للمرض واستشارة الطبيب المختص.

بدوره، أكّد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنَّه حتى الآن لم يتم اكتشاف أو الإعلان رسمياً عن وجود سلالة أوميكرون لفيروس كورونا في مصر، مبينًا أنَّه يجب على المواطنين السرعة في التسجيل للحصول على لقاح كورونا والاهتمام بتطبيق التباعد الاجتماعي خلال التواجد خارج المنزل، مع الالتزام بارتداء الكمامة.