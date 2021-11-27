موعد امتحانات الترم الأول 2022 للجامعات.. وشروط الدخول في ظل كورونا

تواصل الجامعات الحكومية والخاصة امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول 2021-2022 «الميدتيرم»، مع التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، أبرزها التشديد على إلزام جميع الطلاب بضرورة الحصول على لقاح كورونا «كوفيد 19» كشرط لدخول الجامعة، ويبحث المئات من الطلاب عن موعد امتحانات الترم الأول 2022 للجامعات الحكومية المقرر أن يتم عقدها خلال شهر يناير المقبل وفقاً للخريطة الزمنية المعلنة من قبل المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالدعبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

موعد امتحانات الترم الأول 2022 للجامعات الحكومية

وأعلن المجلس الأعلى للجامعات الحكومية كل تفاصيل العام الدراسي الجديد والمتمثلة في تحديد مواعيد انطلاق العام الدراسي ونهايته ومواعيد الامتحانات المختلفة، حيث جاء موعد امتحانات الترم الأول 2022 للجامعات، بدءاً من يوم السبت الموافق 15 يناير المقبل 2022، وتنتهي في 3 فبراير المقبل 2022، وذلك بعد مرور 14 أسبوعًا للدراسة بالفصل الدراسي الأول لتنتهي في 13 يناير 2022، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول.

موعد امتحانات الترم الأول 2022 للجامعات الخاصة

وقالت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، إن قرارات المجلس تسري على مختلف المجالس التعليمية والجامعية، موضحا أن موعد امتحانات الترم الأول 2022 للجامعات الحكومية تسري على الجامعات الخاصة وكذلك موعد نهايتها، لافتة إلى أنه من المقرر أن يتم الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، أبرزها التأكيد على ضرورة حصول جميع الطلاب على لقاح كورونا كشرط أساسي لأداء امتحانات الميدتيرم وكذلك امتحانات الفصل الدراسي الأول.

ومن المقرر أن تبدأ إجازة منتصف العام الدراسي الجاري 2021-2022 اعتبارًا من السبت المقبل الموافق 5 فبراير، على أن تنتهي يوم الخميس المقبل 17 فبراير 2022، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني في 19 فبراير 2022، ومن المقرر أن تستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعا ليتنهي يوم الخميس 9 يونيو 2022، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهري يونيو ويوليو 2022.