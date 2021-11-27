تعرف على مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة 2021 لذوي الإعاقة

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن العديد من المميزات التي تقدمها بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، وهي البطاقة التي تستخدم في التحويلات النقدية، وأيضًا من خلال يتم إثبات نوع ودرجة الإعاقة، لذات تستعرض «الوطن» جميع مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة 2021 لذوي الإعاقة.

بالتفاصيل.. مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة 2021 لذوي الإعاقة

تعددت المميزات التي يستحقها ذوو الإعاقة من خلال استخدامهم لبطاقة الخدمات المتكاملة، وهي كالتالي:

1 - من يحمل بطاقة الخدمات المتكاملة يمكنه الكشف بشكل مجاني في العديد من المستشفيات.

2 - من مميزات البطاقة أيضاً هو إعفاء حاملها من دفع الضرائب.

3 - يمكن لحامل البطاقة التعيين ضمن نسبة الـ 5% من عدد العاملين.

4 - يستطيع صاحب كارت الخدمات المتكاملة أن يحصل على سكن حكومي مناسب.

5 - من لديه البطاقة يُمكنه الجمع بين معاشين.

الدمج في المدارس والمعاهد والجامعات

6 - الدمج في المدارس.

7 - الدمج داخل كل من المعاهد والجامعات.

8 - يتم إعفاء صاحب بطاقة الخدمات المتكاملة جمركياً على مختلف السيارات المجهزة.

9 - كما يتم إعفاء الشخص أيضاً من كل الرسوم الجمركية على السيارات.

إعفاء جمركي على الأجهزة التعويضية

10 - من أهم المميزات هو الإعفاء جمركياً على مختلف الأجهزة التعويضية.

11 - يتمتع من يحصل على بطاقة الخدمات على خصومات على مختلف اشتراكات مراكز الشباب.

12 - كما أنه يتمتع أيضاً على خصومات على مختلف وسائل النقل والمواصلات.

13 - تتيح بطاقة الخدمات المتكاملة العديد من الخصومات على الأندية الرياضية.

دخول كل المتاحف والمناطق الأثرية مجاناً

14 - يُمكن لمن يحمل كارت الخدمات المتكاملة دخول كل من المتاحف والمناطق الأثرية بشكل مجاني دون دفع أي مقابل مادي أو رسوم للدخول.

15 - بسبب حمله لبطاقة الخدمات، يتم التعامل معه في مختلف الجهات الحكومية على أنه شخص من ذوي الهمم.