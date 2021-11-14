خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة بالرقم القومي

يبحث الكثيرون من ذوي الهمم، عن خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة للمعاقين بالرقم القومي، التي تتيح العديد من المزايا منها الجمع بين معاشين، والكشف المجاني في المستشفيات، والإعفاء من الضرائب، خصومات على الأندية الرياضية، الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية، كما تتيح بطاقة الخدمات المتكاملة، خصومات على وسائل النقل والمواصلات.

3 خطوات للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

وأوضحت وزارة التضامن، خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة للمعاقين بالرقم القومي، في إطار التسهيل على المواطنين كالتالي:

- الدخول إلى الموقع المخصص من قبل وزارة التضامن للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة http://Rdis.moss.gov.

- إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة له على الموقع، ثم الضغط على أيقونة استعلام.

- يمكن للمستعلم معرفة ما إذا كان الطلب قيد الدراسة، أم جرت الموافقة على صدور البطاقة.

خطوات حجز كشف طبي للحصول على بطاقة الخدمات

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، إنه قبل اتباع خطوات الإستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة للمعاقين بالرقم القومى، ضرورة التسجيل على موقع وزارة الصحة لإجراء كشف طبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، مشيرة إلى أن هناك عدة خطوات تتمثل فيما يلي:

- تقديم الطلب والتسجيل هنا والتأكّد من تسجيل البيانات بدقة لأنَّها مسؤولية قانونية ويتوقف عليها قبول الطلب أو رفضه، حيث يتم التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان.

- تتولى لجنة طبية متخصصة الكشف الطبي على المواطن الذي تمّ تسجيله.

- في حالة الموافقة يتم تحديد نوع الإعاقة، واعتماد التقرير الطبي ورفعه على النظام الإلكتروني لتستلمه وزارة التضامن الاجتماعي.

- بعد استكمال خطوات حجز كشف طبي في وزارة الصحة، يسجل المواطن على موقع وزارة التضامن الاجتماعي للحصول على ميعاد ومكان لإجراء الكشف الوظيفي.

- يتمّ إجراء الكشف الوظيفي لتأكّيد نسبة الإعاقة، وفي حالة القبول يتمّ إرسال البيانات لاستصدار بطاقة الخدمات المتكاملة من الشركة المختصة التي تعاقدت معها وزارة التضامن الاجتماعي.

- ترسل وزارة التضامن الاجتماعي بطاقة الخدمات المتكاملة للمواطنين على منازلهم.

- بعد ملء بياناتك الشخصية يجب ملء استمارة البيانات الأساسية بواسطة مجموعة أسئلة، والتأكّد من الإجابة بمنتهى الدقة.

- بعد التسجيل سيظهر لك رقم الطلب الخاص بك وعليك الاحتفاظ به.

- الدخول على رابط تسجيل الكشف الطبي من وزارة الصحة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة من هنا.

- بعد الكشف يتم الاستعلام عن الطلب من خلال أيقونة الاستعلام عن الطلبات بالبوابة الإلكترونية.