ماذا تفعل حال تلف أو ضياع بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة؟

يواجه بعض الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، مشكلات تتعلق بـ بطاقة الخدمات المتكاملة سواء فقدانها أو تلفها، ما يضعهم في حيرة شديدة بشأن كيفية إصلاح البطاقة أو إصدار أخرى بدل فاقد، للاستفادة بعدد من التسهيلات والمزايا العامة من مختلف الجهات الحكومية مثل الرعاية الصحية، والالتحاق بالتعليم الدامج، وتسهيلات النقل والمواصلات، وإتاحة السكن، والحق في ممارسة الرياضة وغيرها من الخدمات.

إصدار بدل فاقد بطاقة الخدمات المتكاملة

وشرحت الدكتورة نيفين القباچ، وزيرة التضامن الاجتماعي، عبر فيديو نشرته الصفحة الرسمية للوزارة على فيس بوك، الخطوات التي يجب اتباعها حال فقدان بطاقة الخدمات المتكاملة أو وجود خطأ في البيانات.

وأشارت «القباچ» إلى أنّه حال تعرض الشخص لفقدان بطاقة الخدمات المتكاملة أو وجود خطأ بالبيانات، عليه الاتصال بالخط الساخن «15044» المخصص لتلقي أي شكاوى، مضيفة: «لو في مشكلة طبية بنحولها للصحة، ولو مشكلة وظيفية بتكون عندنا في الوزارة، ولو مشكلة خاصة باستخراج بتروح عند الشركة أو مجمع الإصدارات».

ولفتت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى التعاقد مع شركة توزيع لتوصيل بطاقات الخدمات المتكاملة للمنازل للعمل على حوكمة المنظومة لفصل مقدم الخدمة «الموظف» عن متلقي الخدمة.

مزايا بطاقة الخدمات المتكاملة

- توفير العناية الصحية والتأهيلية لذوي الإعاقة.

- إتاحة فرص العمل والتعليم لهم.

- التمتع بالإعفاء الجمركي على السيارات المجهزة والأجهزة التعويضية والأدوات المعينة.

- التمتع بخصومات على وسائل النقل والمواصلات.

- يستطيع ذوي الإعاقة أن يتمتع بالدعم النقدي والإسكان الاجتماعي بالإضافة إلى إمكانية الحصول على معاشين في وقت واحد دون حد أقصى لذلك.

- تعيين 5% منهم سواء في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص.

- يعفى ذوي الاحتياجات الخاصة من الرسوم المقررة لعمل فحص طبي داخل القومسيون الطبي إذا أراد الحصول على سيارة معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية.