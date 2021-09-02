«لو كنت موظفا أو طالبا» احذر رفض اللقاح.. «الكل هيتطعم» وبجدول زمني

ناشدت مؤسسات الدولة موظفيها والعمال في الأيام القليلة الماضية، سرعة التسجيل للحصول على لقاح كورونا، ولكن هناك بعض الأشخاص الذين يمتنعون عن ذلك، وهو ما حذرت منه بعض الجهات.

تحذيرات من عدم تلقي لقاح كورونا

وحذرت مديريات التربية والتعليم الفني في المحافظات، جميع المعلمين الرافضين الحصول على لقاح فيروس كورونا من مغبة قرارهم، مطالبة إياهم بسرعة الحصول على اللقاح، مؤكّدة أنَّ المساءلة القانونية تنتظر رافضي الحصول عليه، مشددة على جميع المعلمين بضرورة سرعة التسجيل وتنفيذ التعليمات الصادرة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

كما شددت مديرية التربية والتعليم في محافظة البحر الأحمر، في بيان لها، على جميع المعلمين بضرورة التسجيل للحصول على لقاح كورونا، مؤكدة أن أي معلم يرفض الحصول على لقاح كورونا سيعرض نفسه للمساءلة القانونية، وأضافت المديرية في مستندات رسمية لها، أنَّ المعلم الذي يرفض الحصول على لقاح كورونا سيتم منعه من التوقيع في كشوفات الحضور والانصراف.

التنمية المحلية تشدد على العاملين بها سرعة الحصول على لقاح كورونا

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنَّ الوزارة بالتنسيق مع وزارة الصحة وفرت لقاح كورونا لجميع العاملين بديوان عام الوزارة، وسيتمّ تطعيم جميع العاملين بديوان عام الوزارة للحد من انتشار الفيروس.

عقوبة الممتنعين عن تلقي لقاح كورونا

وأضاف مساعد وزير التنمية المحلية في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الوزارة تحفز العاملين بتوفير اللقاح داخل الوزارة بكل سهولة ويسر ودون عناء الانتظار في فروع ومكاتب وزارة الصحة، لافتًا إلى أنَّه بعد انتهاء مدة السماح بالحصول على لقاح كورونا، أي عامل بالوزارة يمتنع عن التطعيم سيطبق عليه القانون، ويمنع من دخول الوزارة، وبالتالي يكون متغيبًا عن العمل.

ماذا سيحدث للطالب الممتنع عن تلقي لقاح كورونا

كما قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، في مؤتمر صحفي، نهاية أغسطس المنقضي، إنَّه سيتمّ معاقبة الطلاب الذين لم يحصلوا على لقاحات كورونا بمنعهم من دخول المدارس خلال العام القادم.

مجلس الوزاء

ومن جهته، قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، على فضائية «الحياة»، إنَّ مجلس الوزراء سيصدر جدولا زمنيا معينا يتمّ فيه تحديد الموعد النهائي لتطعيم كل الطلاب بالمراحل التعليمية الجامعية وأساتذة المدارس، وبعد انتهاء تلك المهلة سيعلن رئيس مجلس الوزراء قرارات جديدة، وستكون هناك إجراءات تجاه من رفض الحصول على اللقاح بعد انتهاء المهلة وفق قوله.